Миф оказался правдой: в Уэльсе раскопали римский форт из легенды об императоре Магне Максиме

Археолог нашел в Уэльсе римский форт / © Фото из открытых источников

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Археолог Марк Меррон из Оксфордского университета исследовал остатки римского военного форта в северной части графства Пембрукшир в Уэльсе. Среди находок — обломки керамики, черепицы, письменные принадлежности и монеты, в том числе две, датированные концом IV века. Они привлекли внимание к древнему валлийскому преданию о римском императоре, якобы обустроившем военный лагерь неподалеку.

Об этом пишет Daily Galaxy.

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Как археолог нашел неизвестный римский форт

Поиски начались еще в 2002 году, когда Меррон исследовал римскую виллу в этом регионе. Тогда один из его коллег поинтересовался, почему столь большое римское сооружение оказалось в отдаленной части Уэльса. Это натолкнуло археолога на мысль, что неподалеку могла проходить важная римская дорога, соединявшая поселения и военные объекты.

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В 2022 году исследователь проследил отдельные участки вероятного давнего пути, а в 2024 году при изучении спутниковых снимков заметил необычные контуры земляных укреплений неподалеку от села Кримич. Их форма напоминала римские вспомогательные форты прямоугольные сооружения с закругленными углами.

Площадь объекта составляет примерно три гектара. Такой размер соответствует военным укреплениям, где могли размещаться вспомогательные подразделения римской армии. Предыдущие исследования также выявили контуры нескольких прямоугольных построек внутри укрепленной территории.

Что нашли во время раскопок

В начале сентября 2026 года археологи заложили пять раскопок в местах, где, по предварительным данным, могли размещаться основные сооружения форта. Исследования выявили остатки полов из глины и тонких каменных плит, основание оборонительного вала, поверхность древней дороги со следами колес и участок пути, точный возраст которого еще не установили.

Среди построек исследователи идентифицировали вероятные остатки здания командира, штаба и зернохранилищ. Также была найдена печь с фрагментами римской керамической черепицы и многочисленные обломки глиняной посуды.

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Другие предметы рассказали о повседневной жизни людей, находившихся на этой территории. Археологи обнаружили свинцовый веретенный груз для прядения нитей, железный стилус для письма на восковых табличках, топор для обработки древесины и игровую фишку.

Особое внимание привлекли монеты: одна датируется III веком, а две — концом IV века. Именно последние совпадают по времени с жизнью императора Магна Максима, которого валлийские предания знают под именем Максен Вледиг.

Как форт связали с легендой об императоре

По предварительной версии Меррони, укрепления могли построить между 74 и 78 годами нашей эры во время военных кампаний римского наместника Секста Юлия Фронтина. Это примерно на три столетия раньше Магна Максима, игравшего важную роль в политической жизни Римской империи в конце IV века.

Археолог предполагает, что император и его войско могли повторно использовать уже существующий форт. Такая версия согласуется с валлийской легендой, хотя пока не доказывает, что Магн Максим действительно находился именно на этом месте.

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Предание о нем содержится в средневековом сборнике валлийских сказов «Мабиногион». В произведении «Сон Максена Вледига» повествуется об императоре, который отправился в Британию, а во время военных походов поднялся на холм Френни-Ваур в горах Пресели. По легенде он разбил там лагерь, который называли Кайдер Максен.

Именно неподалеку от этого холма расположен найденный форт. Однако между преданием, записанным много веков спустя после описываемых событий, и археологическими свидетельствами остается временной промежуток, требующий дополнительных исследований.

«Если Магн Максим был там, там должна была быть армия», — объяснил Меррони, обосновывая возможную связь между легендой и укреплением.

В то же время, находки не являются окончательным доказательством пребывания императора в этом форте. Монеты могли попасть на территорию значительно позже его основания, а сами археологические останки подтверждают прежде всего присутствие римлян в этой части Уэльса.

Исследователь намерен опубликовать результаты работы и продолжить изучение местной сети римских дорог. Дальнейшие раскопки могут помочь точнее установить периоды использования укрепления и выяснить, было ли оно связано с событиями, которые сохранила валлийская легенда.

Римское наследие — последние археологические находки

На севере Испании археологи нашли хорошо сохранившийся римский военный лагерь I века до нашей эры. Рядом нашли следы масштабного пожара, уничтожившего кельтское поселение и два храма. Исследователи предполагают, что разрушение могло быть частью военной стратегии римлян, направленной на покорение местного населения. Находка римского лагеря на территории уничтоженного кельтского города помогает лучше понять, как расширялось римское присутствие в Европе.

В другом археологическом исследовании на юге Германии строительство автобана привело ученых к остаткам римской дороги, пролежавшим под землей около двух тысяч лет. Рядом с ней нашли древние захоронения и предметы бронзового века, что свидетельствует о заселении этой местности задолго до прихода римлян. Обнаруженная римская дорога под автобаном показывает, сколь важны военные и торговые пути были для развития древних поселений.

Археологические находки помогают воссоздавать не только военную историю Римской империи, но и жизнь обычных людей. В Болгарии исследователи наткнулись на останки молодого римлянина внутри большого глиняного кувшина, пролежавшего там около 1600 лет. По одной из версий, мужчина мог скрыться от нападающих, однако обстоятельства его смерти остаются предметом исследования. Такие открытия, как загадочная находка римлянина в кувшине, позволяют рассматривать древнюю историю не только через императоров и войны, но и через судьбы отдельных людей.

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