Микрочерви в Чернобыльской зоне отчуждения озадачили ученых: какая причина

Микроскопические черви, живущие в радиоактивной зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, заставляют ученых чесать затылки по одной причине. Удивительно, но черви, собранные в этой местности в рамках исследования, не имеют никаких признаков радиационного поражения.

Как пишет Science Alert, этот вывод не означает, что Чернобыльская зона отчуждения теперь безопасна, но свидетельствует о том, что черви устойчивы и способны адаптироваться к условиям, которые другие виды могут считать неблагоприятными.

Радиоактивные материалы подвергают организмы воздействию высоких и опасных уровней ионизирующего излучения, что повышает риск мутаций, рака и смерти.

Команда биологов из Нью-Йоркского университета говорит, что это открытие может дать представление о механизмах репарации ДНК, которые могут адаптироваться для использования в человеческой медицине.

Возглавляющая команду София Тинтори сказала: "Чернобыль был трагедией непостижимого масштаба, но мы все еще не имеем полного представления о последствиях катастрофы для местного населения. Привело ли внезапное изменение окружающей среды к выбору видов или даже особей в пределах вида, которые от природы являются более устойчивыми к ионизирующему излучению?".

Черви, собранные в Чернобыльской зоне отчуждения, под микроскопом/Фото: Sophia Tintori

Тесты на животных, живущих в этой зоне, показывают определенные генетические отличия от животных, не живущих на радиоактивной территории. Однако, остается много вопросов без ответов по поводу влияния взрыва на местные экосистемы. В поисках ответов на некоторые из них биологи собрали сотни червей из гнилых фруктов, листового осадка и почвы ЧЗО.

Анализируя геномы червей, команда не нашла никаких доказательств "масштабных хромосомных перестроек", которые можно ожидать в такой зоне.

Тинтори сказала: "Теперь, когда мы знаем, какие штаммы O. tipulae более чувствительны или более толерантны к повреждению ДНК, мы можем использовать эти штаммы для изучения того, почему разные люди чаще других страдают влиянием канцерогенов".

Напомним, ученые объяснили, почему ДНК чернобыльских собак значительно отличается от обычных. У собак, живших ближе к месту взрыва, обнаружили существенные отличия в ДНК.

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