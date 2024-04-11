Микрометеориты меняют геологию Луны: ученые обнаружили уникальные минералы, поглощающие свет

Удар крошечных микрометеоритов меняет природу лунных пород так, как это невозможно было бы сделать на Земле.

Два новых минерала, состоящих из титана и кислорода, были обнаружены в лунном материале, доставленном лунной миссией "Чанъэ-5". Этим уникальным титановым соединениям пока не дали официальных названий. Ученые отмечают, что они стали седьмым и восьмым минералами, которые не встречаются на Земле.

Об этом пишет IFLScience.

Титан занимает очень важное место в геологии и истории Луны. Чаще всего он вступает в реакцию с кислородом, образуя диоксид титана (TiO 2 ), который есть и на Земле и называется рутил. Однако теперь ученые обнаружили другое титановое соединение, в котором два атома титана соединяются с одним атомом кислорода. Причем соединение образует два типа кристаллических решеток, которые ученые условно назвали тригональными и триклинными. Однако по мнению ученых, это возможно только на Луне.

На Луне есть много стекла, которое появилось после ударов больших метеоритов, расплавивших ее поверхность. Результаты нового исследования позволили предположить, что неизвестные ранее минералы образовались под воздействием бомбардировки этого стекла микрометеоритами диаметром от 1 до 100 мкм, которые постоянно атакуют поверхность Луны. При отсутствии на Луне атмосферы эти крошечные "пушечные ядра" летят со скоростью более 20 км/с. При ударе они расплавляют поверхность, с которой сталкиваются, и даже частично испаряют ее. Когда расплавленная субстанция снова затвердевает, ее структура может сильно отличаться от исходного материала.

Эти два материала свидетельствуют об изменениях, происходящих, когда нет ничего, что могло бы защитить богатые титаном минералы от бомбардировки из космоса.

Авторы исследования отмечают, что оксиды титана в целом действуют как катализаторы многих реакций в присутствии солнечного света. Но обнаруженные новые соединения Ti 2 O поглощают больше ультрафиолетового и видимого света, чем TiO 2 , и поэтому, являются еще более сильными фотокатализаторами. Хотя на Земле это титановое соединение не встречается в природе, его уже получают в лабораториях и используют для изготовления фотокаталитических пленок.

Напомним, на заре своего существования Луна буквально "вывернулась наизнанку". Это открытие позволило ученым объяснить некоторые лунные аномалии, над которыми они ломали голову не один десяток лет.

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