Микропластик

Результаты нового исследования, проведенного на мышах и клетках в лаборатории, свидетельствуют, что крошечные частицы микропластика, которые накапливаются в организме, могут нарушать работу иммунной системы.

Об этом сообщило издание Live Science.

Ученые выяснили, что микропластик способен накапливаться в макрофагах — иммунных клетках, которые отвечают за поглощение и уничтожение бактерий, вирусов, грибков и мертвых клеток. Однако эти частицы не расщепляются в клетках и могут фактически «засорять» их, затрудняя выполнение их функций.

Микропластик — это мелкие фрагменты пластика, образующиеся при разрушении обычных пластиковых изделий: бутылок, пищевых контейнеров или упаковки. Такие частицы уже обнаруживали в воздухе, воде, почве, продуктах питания и даже в тканях и жидкостях человеческого организма — в частности в крови, мозге, печени и грудном молоке. Его связывают с атеросклерозом, нейродегенеративными процессами и онкологическими заболеваниями.

В исследовании, опубликованном 10 марта в журнале Immunity, ученые сосредоточились на микропластике из полистирола — материала, который часто используют для изготовления пищевых контейнеров. Эксперименты показали, что макрофаги активно поглощают эти частицы, но не способны их переварить. Из-за этого клетки начинают хуже бороться с инфекционными микробами и медленнее очищают ткани от мертвых клеток.

В опытах на мышах также проверили, как это влияет на способность организма бороться с инфекциями. Когда животным вводили грибок Aspergillus fumigatus, который вызывает респираторные заболевания у людей с ослабленным иммунитетом, мыши, получавшие микропластик, переносили инфекцию тяжелее и медленнее от нее избавлялись.

Кроме того, исследователи заметили возможное влияние микропластика на репродуктивную систему. У самцов мышей, которые получали регулярные дозы этих частиц в течение 18 недель, уменьшалось количество сперматозоидов.

Исследователи также планируют проверить, как микропластик может влиять на развитие атеросклероза. По словам иммунолога Джастина Перри, макрофаги, перегруженные непереваренными частицами, уже известно накапливаются в атеросклеротических бляшках, сужающих сосуды и препятствующих кровотоку. Ученые предполагают, что микропластик может усиливать этот процесс.

