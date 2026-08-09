ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
2462
Время на прочтение
1 мин

Микропластик обнаружили во всех исследованных артериях — ученые бьют тревогу

Микропластик обнаружили в артериях человека: исследование показало возможную связь с сердечными заболеваниями.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Крошечные частицы пластика присутствовали во всех образцах сосудов

Крошечные частицы пластика присутствовали во всех образцах сосудов. / © iStock

17 образцов человеческих артерий, которые ученые изучили после операций, содержали микропластик. В артериях с жировыми бляшками его было примерно вдвое больше.

Об этом пишет издание Science alert.

Исследование провели ученые из Московского медицинского университета Китая. Они проанализировали образцы коронарных, сонных и аортальных артерий, взятых в ходе хирургических вмешательств. Микропластик обнаружили в каждом из 17 образцов, а его концентрация в тканях артерий была выше, чем раньше фиксировали в крови.

Чаще всего в тканях находили полиэтилентерефталат (PET) — он составлял 73,7% всех обнаруженных пластиковых частиц. Этот материал используется для производства пластиковых бутылок, упаковки для пищевых продуктов и синтетической одежды.

Ученые отмечают, что пока нельзя утверждать, что именно микропластик вызывает атеросклероз или повышает риск инфаркта или инсульта. На результаты могли повлиять и различия между разными типами артерий.

Как микропластик попадает в организм

Ученые предполагают, что люди получают микропластик несколькими путями одновременно:

  • через еду

  • через питьевую воду

  • во время вдыхания воздуха

После этого мельчайшие частицы могут проникать в кровоток и скапливаться в тканях сосудов.

Ранее сообщалось, что чай, ежедневно пьющий миллиарды людей, может содержать микропластик. Исследователи выяснили, что значительная часть частиц попадает из пакетиков.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie