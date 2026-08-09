Микропластик обнаружили во всех исследованных артериях — ученые бьют тревогу

Крошечные частицы пластика присутствовали во всех образцах сосудов. / © iStock

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17 образцов человеческих артерий, которые ученые изучили после операций, содержали микропластик. В артериях с жировыми бляшками его было примерно вдвое больше.

Об этом пишет издание Science alert.

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Исследование провели ученые из Московского медицинского университета Китая. Они проанализировали образцы коронарных, сонных и аортальных артерий, взятых в ходе хирургических вмешательств. Микропластик обнаружили в каждом из 17 образцов, а его концентрация в тканях артерий была выше, чем раньше фиксировали в крови.

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Чаще всего в тканях находили полиэтилентерефталат (PET) — он составлял 73,7% всех обнаруженных пластиковых частиц. Этот материал используется для производства пластиковых бутылок, упаковки для пищевых продуктов и синтетической одежды.

Ученые отмечают, что пока нельзя утверждать, что именно микропластик вызывает атеросклероз или повышает риск инфаркта или инсульта. На результаты могли повлиять и различия между разными типами артерий.

Как микропластик попадает в организм

Ученые предполагают, что люди получают микропластик несколькими путями одновременно:

через еду

через питьевую воду

во время вдыхания воздуха

После этого мельчайшие частицы могут проникать в кровоток и скапливаться в тканях сосудов.

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Ранее сообщалось, что чай, ежедневно пьющий миллиарды людей, может содержать микропластик. Исследователи выяснили, что значительная часть частиц попадает из пакетиков.

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