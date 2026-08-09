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- Наука и IT
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Микропластик обнаружили во всех исследованных артериях — ученые бьют тревогу
Микропластик обнаружили в артериях человека: исследование показало возможную связь с сердечными заболеваниями.
17 образцов человеческих артерий, которые ученые изучили после операций, содержали микропластик. В артериях с жировыми бляшками его было примерно вдвое больше.
Об этом пишет издание Science alert.
Исследование провели ученые из Московского медицинского университета Китая. Они проанализировали образцы коронарных, сонных и аортальных артерий, взятых в ходе хирургических вмешательств. Микропластик обнаружили в каждом из 17 образцов, а его концентрация в тканях артерий была выше, чем раньше фиксировали в крови.
Чаще всего в тканях находили полиэтилентерефталат (PET) — он составлял 73,7% всех обнаруженных пластиковых частиц. Этот материал используется для производства пластиковых бутылок, упаковки для пищевых продуктов и синтетической одежды.
Ученые отмечают, что пока нельзя утверждать, что именно микропластик вызывает атеросклероз или повышает риск инфаркта или инсульта. На результаты могли повлиять и различия между разными типами артерий.
Как микропластик попадает в организм
Ученые предполагают, что люди получают микропластик несколькими путями одновременно:
через еду
через питьевую воду
во время вдыхания воздуха
После этого мельчайшие частицы могут проникать в кровоток и скапливаться в тканях сосудов.
Ранее сообщалось, что чай, ежедневно пьющий миллиарды людей, может содержать микропластик. Исследователи выяснили, что значительная часть частиц попадает из пакетиков.