Микропластик проникает в организм человека: как обезопасить себя

Ежегодно в атмосферу и воду попадают миллионы тонн пластика, что приводит к накоплению микропластика в организме человека.

Пластик, когда-то казавшийся обычным материалом, сегодня превратился в глобальную угрозу. Он проник в самые отдаленные уголки планеты: на горные вершины, в океанские глубины, даже в воздух. Ежегодно в мире образуется 400 миллионов тонн пластиковых отходов, большинство из которых попадает на свалки или загрязняет природу. Эти отходы со временем распадаются на микропластик — мелкие частицы, попадающие в наше тело через воду, воздух и пищу.

Об этом сообщило издание CBC.

Микропластик - это не только экологическая катастрофа, но и реальная опасность для здоровья. Его обнаружили в легких, крови и даже мозге человека. Каждый из нас еженедельно может глотать до пяти граммов пластика - это целая кредитная карточка. Фталаты и BPA, содержащиеся в пластике, нарушают гормональный баланс, повышают риск рака, ожирения и бесплодия.

Хотя научные исследования только начинают изучать долгосрочное влияние микропластика, борьба с этим загрязнением уже является насущной. ЮНЕП работает над глобальным соглашением для ограничения пластиковых отходов, а компании ищут биоразлагаемые альтернативы. Однако сейчас каждый из нас может уменьшить свой пластиковый след и помочь остановить экологическую катастрофу.

Маленькие изменения в повседневной жизни могут существенно снизить влияние микропластика на природу и наше здоровье. Например, выбирая одежду из натуральных материалов, таких как хлопок, шерсть или лен, можно ограничить попадание синтетических микроволокон в водные ресурсы. По данным организации Ocean Wise, стирка синтетических тканей в холодной воде и щадящем режиме снижает выбросы микропластика на 70%.

Заменив пластиковые контейнеры на стеклянные, металлические или бамбуковые, можно уменьшить попадание частиц пластика в организм. Отказ от использования микробисера в косметических средствах и переход на рассыпной чай вместо пластиковых пакетиков также помогают уменьшить загрязнение.

Ношение многоразовых сумок и использование бутылок для воды является простым шагом в борьбе с пластиковым загрязнением, ведь ежегодно используются триллионы пластиковых пакетов и миллионы пластиковых бутылок.

Чтобы минимизировать воздействие микропластика, также стоит выбирать свежие продукты вместо обработанных, поскольку последние часто содержат больше микроскопических частиц пластика.

Напомним, астрономы обнаружили кислород в самой отдаленной галактике.

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