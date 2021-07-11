Миллиардер Ричард Брэнсон совершает свой первый туристический полет в космос — прямая видеотрансляция

Богач на неделю опередит другого космического туриста — Джеффа Безоса.

В воскресенье, 11 июля, в 17:30 по киевскому времени британский богач 70-летний Ричард Брэнсон совершит свой первый туристический полет на орбиту. Запуск ракеты состоится в США.

Сейчас в США утро. Брэнсон встретился с основателем космической компании Space X Илоном Маском.

"Впереди большой день. Прекрасно начать утро с другом. Чувствую себя хорошо, чувство возбуждения, чувство готовности... Это прекрасный день, чтобы отправиться в космос", — написал Брэнсон в Facebook.

К космодрому миллиардер приехал на велосипеде.

Arriving at Spaceport America It's a beautiful day to go to space. We've arrived at Spaceport America. Get ready to watch LIVE at 7:30 am PT | 10:30 am ET | 3:30 pm BST www.virgingalactic.com # Unity22 Virgin Galactic Опубликовано Richard Branson воскресенью, 11 Июля 2021

Associated Press

Прямая трансляция запуска ракеты с Ричардом Брэнсоном в космос:

WATCH LIVE: Virgin Galactic Unity 22 Spaceflight Livestream Join us July 11th for Virgin Galactic's first fully crewed rocket powered test flight, and the beginning of a new space age. Aboard # Unity22 will be a team of 2 pilots and 4 mission specialists, including myself. Опубликовано Richard Branson Воскресенья, 11 июля 2021

Британский миллиардер Ричард Брэнсон является основателем компании Virgin Galactic, которая осуществляет первый "туристический" суборбитальный полет. Корабль Unity 22 должен отделиться от носителя на высоте 16 км. Полет продлится около двух часов. Корабль должен подняться на 80-90 км над уровнем моря. В невесомости люди, находящиеся на борту, будут несколько минут.

Через 9 дней, 20 июля, в космос должен отправиться корабль конкурентов с Blue Origin. На его борту будет находится другой космический турист - американский миллиардер Джефф Безос, а также его брат Марк. Корабль с Безосом должен подняться немного выше, чем Брэнсон, - до 100 км, что является условной границей между атмосферой Земли и космосом.

Оба миллиардера разработали для таких полетов собственные космические корабли и собираются их испытать лично.

Associated Press

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