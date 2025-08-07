Морская звезда / © unsplash.com

Ученые раскрыли тайну массовой гибели морских звезд, которая началась еще в 2013 году. За это время с побережья Северной Америки исчезли миллиарды этих созданий — и только теперь исследователи из Канады смогли назвать конкретного виновника.

Об этом сообщило издание The Guardian.

Причиной масштабной эпидемии оказался штамм бактерии Vibrio pectenicida. Этот микроорганизм за десятилетия уничтожил около 5,8 миллиарда подсолнечных морских звезд (Pycnopodia helianthoides), что составляет примерно 90% их общей популяции.

Команда под руководством доктора Мелани Прентис и доктора Алиссы Гемен установила, что инфицирование бактерией Vibrio pectenicida FHCF-3 начинается с повреждений на поверхности тела морской звезды. После этого отпадают конечности, тело деформируется — и в конце концов животное погибает.

В течение многих лет ученые не могли идентифицировать точного возбудителя, что делало невозможным понимание механизма болезни. Новое открытие позволило исследователям впервые связать массовую гибель именно с конкретным бактериальным патогеном.

Подсолнечная морская звезда является ключевым видом в прибрежных морских экосистемах. Ее катастрофическое исчезновение уже сказывается на экологическом балансе.

Доктор Прентис предупредила, что исчезновение этого вида может привести к потере целых лесов морских водорослей. Это, в свою очередь, может иметь серьезные последствия для других морских видов и людей, которые зависят от этих экосистем.

