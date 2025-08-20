Миллиарды пользователей под угрозой: Google выпустил экстренное предупреждение

Ноутбук / © unsplash.com

Компания Google выпустила экстренное предупреждение из-за серьезной уязвимости в браузере Chrome, потенциально угрожающей миллиардам пользователей. Эта ошибка может позволить хакерам перезаписать важные данные на ваших компьютерах, планшетах и смартфонах.

Об этом пишет The Sun.

Что нужно сделать?

Немедленно обновите браузер Chrome. Для этого в адресной строке введите chrome://settings/help. Веб-браузер автоматически проверит и установит обновление.

Будьте осторожны со ссылками. Вместо зараженных файлов, киберпреступники все чаще используют вредоносные ссылки в электронных письмах, документах и даже кнопках. Один клик на такую ссылку может привести к воровству ваших данных.

Эту уязвимость обнаружили специалисты Google в начале августа с помощью инструмента Big Sleep, разработанного совместно с Google DeepMind и Project Zero.

