Миллиарды пользователей под угрозой: Google выпустил экстренное предупреждение

Компания Google выпустила экстренное предупреждение из-за серьезной уязвимости.

Ноутбук

Ноутбук / © unsplash.com

Компания Google выпустила экстренное предупреждение из-за серьезной уязвимости в браузере Chrome, потенциально угрожающей миллиардам пользователей. Эта ошибка может позволить хакерам перезаписать важные данные на ваших компьютерах, планшетах и смартфонах.

Об этом пишет The Sun.

Что нужно сделать?

  • Немедленно обновите браузер Chrome. Для этого в адресной строке введите chrome://settings/help. Веб-браузер автоматически проверит и установит обновление.

  • Будьте осторожны со ссылками. Вместо зараженных файлов, киберпреступники все чаще используют вредоносные ссылки в электронных письмах, документах и даже кнопках. Один клик на такую ссылку может привести к воровству ваших данных.

Эту уязвимость обнаружили специалисты Google в начале августа с помощью инструмента Big Sleep, разработанного совместно с Google DeepMind и Project Zero.

