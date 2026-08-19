Миллионы людей делают это каждый день: бездумная привычка может повышать риск рака

Косметика / © ТСН.ua

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Привычка бездумно копировать сложные процедуры по уходу за кожей, которые становятся вирусными в TikTok, Instagram и других соцсетях, потенциально может увеличивать влияние на организм химических веществ, связанных с нарушениями гормональной системы и риском некоторых видов рака .

Об этом пишет Daily Mail , ссылаясь на новое исследование ученых Ратгерского университета.

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Причем здесь соцсети

Исследователи опросили 143 ученика старшей школы в Нью-Джерси и проанализировали, сколько средств личной гигиены и косметики они используют, а также насколько активно эти подростки потребляют бьюти-контент в соцсетях.

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Результаты выявили заметную связь.

Подростки, следившие за инфлюэнсерами, имеющими собственные линейки косметики, в течение суток использовали примерно на 30% больше средств . А те, кто регулярно просматривал видео и уроки о прически и красоте, — примерно на 40% больше .

Речь идет не только о кремах и сыворотках. В список входили шампуни, мыло, зубная паста, дезодоранты, духи, солнцезащитные средства, декоративная косметика и другие продукты ежедневного использования.

Почему ученые заговорили о раке

Проблема заключается не в самом уходе за кожей, а в потенциально большем суммарном воздействии разных химических веществ.

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Некоторые косметические и гигиенические средства могут содержать фталаты, парабены, фенолы и другие соединения , способные влиять на гормональную систему. Часть таких веществ также изучается из-за возможной связи с риском развития рака.

Предыдущие исследования, по словам ученых, показывали: чем больше средств использует человек, тем выше могут быть уровни некоторых из этих веществ в его организме.

Руководитель исследования, профессор Ратгерского университета Эмили Барретт, отметила, что соцсети могут создавать еще одну проблему для здоровья молодежи — стимулировать использование большого количества средств, потенциально содержащих вещества с гормоноразрушающими или канцерогенными свойствами.

Девушки используют вдвое больше средств

Особенно показательна оказалась разница между девушками и парнями.

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Девушки, принявшие участие в исследовании, за сутки использовали в среднем 14 различных средств — примерно вдвое больше, чем парни. Духи или ароматизированные продукты использовали 57% опрошенных.

В то же время, только 19% подростков регулярно читали состав продуктов , а специальными приложениями или сайтами для проверки косметики пользовались только 5%.

Значит ли это, что косметика вызывает рак

Нет. Исследование не доказывает , что использование косметики или просмотр TikTok непосредственно влечет за собой рак.

Ученые обнаружили другую цепочку: более активное потребление бьюти-контента связано с использованием большего количества косметических средств, а это, в свою очередь, может увеличивать суммарный контакт с определенными химическими веществами.

Особое внимание исследователи уделяют подросткам, поскольку в этот период организм проходит активную гормональную перестройку и может быть более чувствительным к веществам, влияющим на эндокринную систему.

Ученые отмечают, что для окончательных выводов нужны более масштабные исследования. Однако результаты ставят под сомнение популярную идею, что чем больше баночек в ежедневной бьюти-рутине – тем лучше .

Напомним, фруктоза может влиять на поведение раковых клеток после химиотерапии, выяснили исследователи. В то же время ученые предостерегают: результаты, полученные преимущественно на клетках и мышах, не означают, что фруктоза сама по себе вызывает метастазы у людей.

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