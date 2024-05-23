Миллионы людей станут свидетелями редкого парада из шести планет: увидят ли его украинцы

Миллионы людей на планете получат редкий шанс увидеть своими глазами редкое явление, когда планеты выстроятся в ряд.

Об этом пишет LAD Bible.

Менее чем через две недели, в июне, по приблизительным подсчетам, Юпитер, Меркурий, Марс, Сатурн, Уран и Нептун расположатся примерно на одной прямой линии, поскольку все они двигаются по орбите вокруг Солнца.

Юпитер, Меркурий, Марс и Сатурн можно будет увидеть невооруженным глазом, а имеющие немного техники – первоклассный бинокль или телескоп – смогут увидеть и другие две планеты.

Космическое явление будет видно во всем северном полушарии, в частности, в Северной Америке и Европе.

Также читайте Эйнштейн был прав: ученые нашли доказательства его теории внутри черной дыры

В разговоре с Glamour Кейт Патл, преподаватель кафедры физики и астрономии Университетского колледжа Лондона, сказала: "Планетное выравнивание – это астрономическое событие, которое происходит, когда по стечению обстоятельств орбиты нескольких планет Солнечной системы одновременно оказываются примерно с одной стороны от Солнца. Это означает, что они выстроятся в линию на небе, когда мы смотрим на них с Земли. В этом случае планеты Юпитер, Меркурий, Уран, Марс, Нептун и Сатурн образуют линию на небе именно в таком порядке. Важно подчеркнуть, что планеты не образуют прямую линию в космосе - это гораздо более редкое астрономическое событие, которое называется сизигией. Однако, поскольку все планеты вращаются вокруг Солнца примерно в одной и той же ориентации - двигаясь в плоскости, которую мы называем "плоскостью эклиптики" - когда они расположены по одну сторону Солнца, они образуют линию на небе, когда мы смотрим на них с Земли".

Когда это произойдет

Это уже второе выравнивание планет в 2024 году, первое произошло во время солнечного затмения. Новый парад состоится ранним утром в понедельник, 3 июня.

Редкость этого события состоит в том, что в выравнивании участвуют шесть планет, в то время как гораздо чаще на небе можно увидеть две, три или четыре планеты.

До конца 2025 года состоится еще пять выравниваний: два в этом году (3 июня и 28 августа) и три в следующем (18 января, 28 февраля и 29 августа).

Напомним, ученые обнаружили странную связь между тайной Солнца и черными дырами. Международная команда исследователей приблизилась к разгадке этой 400-летней тайны.

Читайте также: