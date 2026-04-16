Миллионы владельцев Android имеют право на выплаты от Google: проверьте, есть ли вы в списке

Владельцы смартфонов на Android могут получить выплаты от Google / © ТСН

Компания Google согласилась выплатить 135 млн долл. для урегулирования иска о тайном сборе данных на Android. Право на компенсацию есть у миллионов людей, чьи смартфоны передавали информацию даже в неактивном состоянии.

Об этом пишет Lad Bible.

Иск, поданный в 2020 году, касался того, что операционная система Android якобы передавала данные в фоновом режиме без ведома пользователей.

Истцы утверждали, что это происходило «без какого-либо уведомления пользователя, в том числе когда устройства находятся в полностью неактивном состоянии, то есть ими не пользуются и к ним не прикасаются, а все приложения закрыты», говорится на сайте соглашения.

В Google отвергли эти обвинения.

«Мы рады урегулировать это дело, которое неправильно трактовало стандартные отраслевые практики, обеспечивающие безопасность Android. Мы предоставляем дополнительную информацию, чтобы люди лучше понимали, как работают наши сервисы», — заявили в компании.

Кто может получить выплату от Google?

Чтобы претендовать на компенсацию, нужно быть физическим лицом (а не компанией), проживать в США и пользоваться Android-устройством с доступом к интернету через мобильную связь в любой момент после 12 ноября 2017 года.

В то же время участники отдельного судебного процесса в Калифорнии (Csupo v. Google LLC) не подпадают под условия этого соглашения.

Для подачи заявки необходимо выбрать способ получения средств на специальном сайте.

Какой будет сумма выплаты?

Размер компенсации будет зависеть от количества заявителей. Сейчас потенциально право на выплаты есть у около 100 млн человек. В то же время из общей суммы в 135 млн долл. будут вычтены расходы на адвокатов, налоги и другие сборы, поэтому точную сумму определить пока невозможно.

На сайте соглашения указано, что участники «получат выплаты после того, как суд предоставит окончательное одобрение соглашения и будут завершены все апелляции. Если апелляции будут поданы, это может занять некоторое время».

«Если вы хотите исключить себя из группы участников, необходимо отправить администратору соглашения письмо с просьбой об исключении. Письмо должно быть подписано вами собственноручно и не может быть подписано электронно», — отмечается в условиях.

«Если вы ничего не сделаете, вы автоматически станете участником этого соглашения и будете обязаны соблюдать его условия и решения суда. Администратор соглашения все равно попытается отправить вам выплату, но существует риск ее не получить, если эти попытки будут неудачными», — указано на сайте соглашения.

К слову, ранее владельцы смартфонов Google Pixel массово жаловались на серьезный сбой, из-за которого сделанные фото безвозвратно исчезают. Проблема, затронувшая модели от Pixel 8a до новейшего Pixel 10, обычно возникала во время интенсивных съемок, когда система выдавала длительное оповещение о фоновой обработке кадров. В конце концов, снимки не попадали ни в галерею, ни в облако, а в памяти устройства оставались лишь пустые файлы-"призраки» с пометкой pending размером ноль байт.