Мимо Земли пролетели сразу четыре больших астероида: на каком расстоянии они находились

Сегодня, 24 октября, мимо Земли пролетели сразу четыре потенциально опасных астероида. Все они подлетели к нашей планете в течение 12-часового периода.

Об этом сообщает Live Science.

Первый из них, обозначенный 2015 г. HM1, наименьший. Его диаметр составляет 30 метров. Он достиг точки максимального сближения с Землей в 7:36 по Киевскому времени. В настоящее время он находился на расстоянии 5,5 миллионов километров от планеты.

Второй астероид, 2024 г. TP17, диаметром 52 километра, сблизился с Землей в 11:20. Он пролетел на расстоянии 4,7 миллиона километров от нас.

Последние два астероида – 2002 NV16 и 2024 TR6 – ушли на максимально близкое расстояние в пределах четырех минут друг от друга.

Самый большой из четырех, 2002 NV16, диаметром 177 метров, сблизился с планетой на расстояние 4,5 миллиона километров в 18:47. Практически вслед за ним пролетел астероид 2024 TR6 диаметром 46 метров – на расстоянии 4,6 миллиона километров в 18:51.

Два из четырех астероидов – 2024 TR6 и 2024 TP17 – были обнаружены совсем недавно: первый был впервые замечен 7 октября, а второй – 12 октября.

Напомним, к Земле летит одна из самых ярких комет.

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