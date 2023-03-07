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Мимо Земли пролетит комета, которую не видели 80 000 лет (фото)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Мимо Земли пролетит комета, которую не видели 80 000 лет (фото)

Фото: NASA

Яркая комета будет видна невооруженным глазом уже в октябре этого года.

Мимо Земли в 2023 году пролетит редкая комета, которую не видели 80 тыс. лет. То есть в последний раз это небесное тело человечество видело в процессе, когда покидало Африку и заселяло остальной мир.

Об этом сообщает Lad Bible.

Комета, известная как C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), была впервые задокументирована в феврале 2022 года в Южной Африке, Чили и на Гавайях.

Теперь комета должна приблизиться к Земле еще ближе, а в сентябре 2023 года подойти в пределах 36 млн миль (более 58 млн км) от Солнца. И только через месяц можно будет невооруженным глазом увидеть объект, который не был виден с самого рассвета истории человечества.

В настоящее время комета путешествует по космосу со скоростью более 290 тыс. км/ч. между Сатурном и Юпитером.

Поскольку комета очень редка, о ней доступно лишь ограниченное количество информации. Однако эксперты смогли подтвердить, что комета "очень большая".

Фото: NASA / ©
Фото: NASA

Аспирант в области планетологии Калифорнийского технологического института Циченг Чжан и Университет Пенсильвании сказали, что "условия чрезвычайно благоприятны для этой кометы", и она вполне может создать дисплей, похожий на комету Аренда-Роланда, после перигелия, если она выживет (геометрия этой кометы была очень похожа).

Увидеть комету без помощи специального оборудования можно будет уже с октября 2023 года.

По словам ученых, эта комета должна быть даже ярче звезд, и она гарантированно омрачит зеленую комету ZTF, которую можно было увидеть в феврале. По сравнению с кометой ZFT, C/2023 A3 может быть в 100 раз ярче, если она успешно пройдет мимо Солнца.

Напомним, в небе над Францией взорвался астероид, после чего сгорел в атмосфере и это сняли на видео. Он был всего один метр в ширину.

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Дата публикации
Просмотры
1013
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