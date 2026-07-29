Минус 84 градуса: в Антарктиде зафиксировали самую низкую температуру с 2012 года

В Антарктиде зафиксировали самую низкую температуру на планете за 14 лет

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Французско-итальянская высокогорная станция Конкордия в Антарктиде в среду, 18 июля, официально зарегистрировала падение температуры до -84,1 °C. Такие экстремальные показатели были зафиксированы датчиками дважды в одно утро, став самыми холодными на Земле с 2012 года.

Об этом пишет Live Science.

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Жизнь «ледяных астронавтов»

Эта научная база расположена в центре Антарктиды на массивном ледниковом щите толщиной более 3 км. Поскольку объект лежит на высоте более 3200 м над уровнем моря и в 1000 км от ближайшего побережья, сейчас там царит глубокая полярная зима без проблеска солнечного света.

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Условия на станции настолько суровые и изолированные, что Европейское космическое агентство использует его для изучения физических и социальных вызовов, с которыми сталкиваются космонавты. С наступлением зимы самолеты физически не могут туда добраться, что делает экипаж отрезанным от цивилизации больше, чем астронавты на Международной космической станции в 400 км от Земли.

«Во время зимы солнечного света нет месяцами, атмосфера чрезвычайно сухая и стабильная, и под ясным небом тепло непрерывно утекает в космос, что позволяет температурам падать до экстремальных уровней», — объясняет руководитель станции Габриеле Каругати.

Глобальное потепление и аномальный холод

Невероятный мороз на этой станции резко контрастирует с изнуряющей жарой, от которой сейчас страдают Северная Америка и Европа. Глобально средние температуры продолжают расти из-за выбросов парниковых газов, но погодные системы Земли очень сложны, поэтому изменение климата не означает одинаковое потепление везде.

"Климатические изменения описывают долгосрочные глобальные тенденции, в то время как отдельные погодные явления все еще могут приносить исключительный холод", - отмечает руководитель станции.

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Самые холодные рекорды в истории

Хотя нынешние показатели впечатляют, это еще не предел для самой Конкордии, где зимой 2010 столбики термометров опустились до -84,7 °C. Абсолютный рекорд самой низкой температуры на Земле принадлежит базе Восток, где в июле 1983 года были зафиксированы невероятные -89,2 °C.

Кроме того, спутниковые данные показывают, что в некоторых отдаленных районах Восточной Антарктиды температура может снижаться даже до -98 °C. Однако этот самый холодный континент все равно остается очень уязвимым к глобальному потеплению, особенно в районе Антарктического полуострова, стремительно теряющего свои ледники и популяции пингвинов.

В марте 2024 года Антарктида уже пережила беспрецедентную волну тепла, когда температура поднялась на 18 °C выше обычной мартовской нормы. По прогнозам климатологов, дальнейшее усиление природного явления Эль-Ниньо может сделать в 2026 и 2027 годах рекордно жаркими для всей нашей планеты.

"Такие экстремальные наблюдения помогают ученым лучше понимать атмосферные процессы и совершенствовать климатические модели", - подытожил Габриеле Каругати.

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Напомним, Антарктида не всегда была ледяной пустыней . Новое исследование указывает, что решающую роль в формировании ледового щита могли сыграть тектонические процессы, начавшиеся еще при распаде суперконтинента Гондвана.

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