Мир без людей: почему демографический спад станет главным кризисом столетия

Демографический кризис / © Associated Press

Реклама

Глобальное сокращение населения уже началось и может кардинально изменить привычную экономическую модель. Человечество вступает в период, когда нехватка людей станет одним из главных вызовов для мировой системы.

Об этом сообщил глава компании StepStone Себастьян Деттмерс.

По мнению эксперта, причины демографического спада кроются не в катаклизмах, а в социальном прогрессе. Люди живут дольше, становятся более образованными и богатыми, но в то же время все реже решаются заводить детей.

Реклама

«Речь идет не о краткосрочном кризисе, а об уже вступающем в силу долгосрочном процессе», — отмечает специалист в материале для Popular Mechanics. Эта тенденция особенно заметна в развитых странах: пожилых людей становится больше, а молодых работников, способных поддерживать экономику, критически меньше.

Согласно исследованиям Фонда Билла и Мелинды Гейтс, к концу столетия население Земли может сократиться на один миллиард человек от пиковых значений. Однако еще тревожнее ситуация на рынке труда. В ряде стран Европы и Азии ожидается настоящий кадровый голод.

Прогнозы указывают на следующие цифры:

В Италии, Испании и Греции рабочая сила может сократиться более чем наполовину.

В Японии и Китае количество трудоспособных граждан упадет до двух третей.

Нехватка специалистов уже ощущается в стратегически важных областях: образовании, медицине, инженерии и сфере услуг. Это запускает опасную цепную реакцию.

Реклама

«Нехватка людей станет одним из главных вызовов для мировой экономики», — подчеркивает Себастьян Деттмерс.

Когда количество работников уменьшается, производительность падает, затраты сокращаются, а масштаб бизнеса неизбежно уменьшается. Без срочной адаптации к новым реалиям эти изменения могут привести к затяжному и глубокому кризису мирового масштаба.

Напомним, война усилила старение населения Украины. Около 5 млн человек, преимущественно молодые женщины с детьми, наиболее трудоспособная часть населения, выехали за границу. Работодатели уже ощущают дефицит кадров: они вынуждены снижать возрастные требования и активнее привлекать старших работников. Дополнительный негативный фактор — низкая рождаемость и дисбаланс между потребностями экономики и выбором профессий молодежью.