Мир может столкнуться с новой пандемией: ученые обнаружили мутацию в вирусе гриппа

Сейчас вирус преимущественно заражает птиц, но в последнее время был зарегистрирован случай инфицирования человека.

Ученые из Scripps Research в новом исследовании предупреждают о потенциальной угрозе здоровью, связанной с вирусом гриппа H5N1.

Об этом сообщило издание ScienceBlog.

Мутация, известная как Q226L, позволяет вирусу более эффективно взаимодействовать с человеческими клетками, что является критическим шагом к возможной передаче вируса от человека к человеку. Однако для массового распространения среди людей требуются дополнительные генетические изменения.

"Хотя сейчас нет задокументированных случаев передачи от человека к человеку, существует обеспокоенность, что вирус может адаптироваться для передачи от человека к человеку и потенциально привести к пандемии гриппа", — говорится в статье.

Сейчас H5N1 преимущественно заражает птиц, но за последнее время был зарегистрирован случай инфицирования человека в США из-за контакта с инфицированным скотом. Хотя инфекции пока проходят без тяжелых последствий, в прошлом этот вирус вызывал серьезные осложнения.

Ведущий исследователь Тинг-Хуи Лин и ее команда обнаружили тревожные результаты по мутации Q226L, которая значительно изменяет предпочтения рецепторов с одним изменением. Это открытие отличается от предыдущих исследований, указывающих на необходимость нескольких мутаций для достижения схожих эффектов. Такая эволюция штамма делает адаптацию вирусов к человеку более вероятной и опасной.

Результаты исследования подтверждают исторические опасения ученых по поводу зоонозных заболеваний, которые возникают, когда патогены переходят от животных к людям. Особенно это касается вирусов гриппа, способных адаптироваться и вызывать пандемию. Ученые подчеркивают важность усиленных мер биобезопасности и генетического контроля в зонах повышенного риска, таких как фермы, где часто происходит взаимодействие между людьми и животными.

Зоонозные заболевания остаются серьезной глобальной проблемой, ведь около 60% инфекционных заболеваний имеют животное происхождение.

Напомним, ученые выяснили, как лесные пожары влияют на мозг.

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