Надвигается новый тип кислотных дождей

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Пока человечество отмечает уменьшение классических кислотных дождей, вызванных выбросами серного диоксида, на горизонте появилась новая, менее заметная, но более серьезная угроза — трифторуксусная кислота (TFA). Это вещество, принадлежащее к классу так называемых «вечных химикатов», которые накапливаются в окружающей среде и почти не разлагаются.

Об этом говорится в материале popularmechanics со ссылкой на новое исследование.

Что такое TFA и почему это проблема

Трифторуксусная кислота — это сверхкороткоцепочечная перфторалкильная кислота (PFAA), которая образуется как продукт распада других PFAS (пер- и полифтороалкильных веществ). Она попадает в природу при сжигании мусора или очистке сточных вод. В то же время она активно используется в химии — например, в холодильных агентах.

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Ученые фиксируют повышенные концентрации TFA не только в дождевой воде, но и в грунтовых водах, ледниках Арктики, винах и даже в крови человека. Ее масштабное распространение может быть связано с глобальными изменениями обращения PFAS в промышленности.

«Проблема в том, что TFA — вездесущая и… практически не изучена», — говорят ученые.

Недавнее исследование в Nature показало, что хотя TFA быстро выводится из человеческого организма, ее постоянное присутствие в воде и пище нивелирует эту «безопасность».

Из-за ее высокой растворимости в воде она широко распространяется, но очень сложно подвергается фильтрации. Если правительства все же признают TFA угрозой, расходы по ее удалению будут огромными, а доступные технологии — недостаточными.

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Мир реагирует, но не равномерно

В октябре 2024 года группа европейских экологов призвала признать TFA угрозой для «планетарных границ», т.е. жизненно важных экологических лимитов.

«Кислотные дожди 2.0»: нежелательное продолжение

Учитывая все это, эксперты считают TFA новым поколением кислотных дождей незаметным, но еще более коварным. И как во всех плохих сиквелах, человечество получит последствия даже если никто этого не хотел.

Напомним, украинский эколог в это время рассказал, в каких регионах нашей страны есть большая проблема с чистой водой и почему.

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