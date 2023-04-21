Мир наблюдал гибридное солнечное затмение (фото, видео)

Произошло первое солнечное затмение в этом году. Такое солнечное затмение можно было наблюдать 8 апреля 2005 года, следующее будет 30 апреля в 2041 году. Отличие от предыдущих состоит в том, что это затемнение – гибридное.

Об этом пишет Би-би-си.

Это удивительное событие происходит, когда солнечный свет отражается от поверхности Земли, освещая темную сторону Луны. Обычно он скрыт от глаз. Хотя на Луне становится очень темно, когда Солнце заходит, она не становится черной, поскольку все еще имеет источник света — Землю.

Если бы вы стояли на Луне, Земля казалась бы примерно в четыре раза больше, чем Луна кажется нам, и светила бы примерно в 50 раз ярче, чем полная Луна на Земле.

Солнечное затмение / Фото: Associated Press

Солнечный свет, отраженный от Земли, возвращается обратно в космос, и часть его проходит мимо Луны и попадает на ее поверхность, а затем обратно к нашим глазам. Часть поглощает лунный грунт, обуславливающий тусклый свет, поскольку он отражается дважды: один раз от Земли, а второй от Луны.

Если бы вы стояли на Луне, то казалось бы, что наступили сумерки. Яркий полумесяц, видимый с Земли, освещается прямыми солнечными лучами, что делает его ярче.

Здесь есть solar eclipse в реальном времени от Exmouth Gulf. #SolarEclipse2023 pic.twitter.com/5A583Z2E8u — Chris Lewis (@a_film_maker) Апреля 20, 2023

Когда следующее

По расчетам ученых, это крайне редкое явление произойдет в XXI веке всего семь раз. Сейчас – это второй раз. Первое гибридное солнечное затмение этого столетия произошло в ноябре 2013 года.

Фазу полного затемнения наблюдали тогда в Центральной Африке — на севере Кении, в Уганде и в Демократической Республике Конго.

По данным NASA, следующее затмение должно произойти в 2031 году.

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