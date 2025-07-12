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- Наука и IT
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Мир охватывает грибковая угроза: лечение больше не помогает
За 30 лет количество мутаций грибка возросло до опасного уровня. Все попытки лечения осложнены стойкостью к терапии.
Международное исследование, продолжавшееся 30 лет и охватившее 12 тысяч образцов из легких пациентов, выявило тревожную динамику. Если в 1994 году не было зафиксировано ни одного устойчивого к лекарству случая, то в 2024 году уже 17% грибков Aspergillus fumigatus имеют мутации, которые делают лечение неэффективным.
Об этом пишет Phys.
Более того, у многих пациентов обнаруживают сразу несколько разновидностей таких штаммов.
«Мы имеем дело с новым типом биологической угрозы, которую невозможно игнорировать», — предупреждают медики.
Основной источник мутаций — широкое применение азольных препаратов в выращивании сельскохозяйственных культур, в частности в цветоводстве. Остатки лекарства накапливаются в компосте и отходах, где грибки мутируют. Устойчивые споры легко переносятся по воздуху — и мы их вдыхаем.
Кто в опасности:
Организм здорового человека способен бороться с грибком, но для пациентов с ослабленным иммунитетом Aspergillus fumigatus смертельно опасен. Он вызывает аспергиллез — инфекцию, поражающую легкие, пазухи, кожу и даже мозг. В тяжелых случаях возможны внутренние кровотечения.
В группу риска входят:
пациенты с COVID-19 или тяжелым гриппом в реанимации;
больные ХОБЛ, лейкемию;
люди после трансплантации органов.
Инфицирование удваивает риск смерти этих групп.
Еще с 2017 года лечебные протоколы начали пересматривать. В настоящее время применяется комбинированная терапия, а азольные препараты постепенно заменяются альтернативами. Но эксперты предупреждают: лечение становится все сложнее.
Ученые настаивают — без изменений подходов к использованию азолов в сельском хозяйстве, ситуация будет только ухудшаться.
Напомним, ученые обнаружили десятки ранее неизвестных науке вирусов у летучих мышей, и некоторые из них оказались «родственниками» смертоносных вирусов Нипах и Хендра. Это открытие вызывает серьезную обеспокоенность потенциальным риском передачи этих инфекций людям и возможного возникновения новой пандемии с высокой смертностью.