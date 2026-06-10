Мир пережил один из самых жарких маев: ученые ожидают возвращения мощного Эль-Ниньо

Эль-Ниньо / © ТСН.ua

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В прошлом месяце на Земле зафиксировали второй самый теплый май за всю историю наблюдений. В Службе изменения климата Copernicus (C3S) отметили, что высокие температуры в атмосфере и океанах могут свидетельствовать о развитии Эль-Ниньо в ближайшие месяцы.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

По данным службы, средняя температура на планете в мае составила 15,81°C, что на 0,55°C превышает климатическую норму за 1991-2020 годы. Таким образом, май 2026 года стал вторым самым теплым маем за все время инструментальных наблюдений.

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Температура поверхности мирового океана также оставалась чрезвычайно высокой. В мае она достигла 20,90°C — это второй самый высокий показатель для этого месяца за всю историю наблюдений. От рекорда, зафиксированного в 2024 году, его отделяет лишь 0,03°C.

Специалисты отмечают, что значительная часть тропического Тихого океана и в дальнейшем остается аномально теплой. В то же время в его экваториальной зоне продолжают формироваться условия, характерные для Эль-Ниньо, развитие которого прогнозируют в ближайшие месяцы.

Стратегический руководитель по вопросам климата Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды Саманта Берджесс отметила, что второй самый теплый май подряд подтверждает сохранение исключительно высоких температур в мире. По ее словам, почти рекордные значения фиксировались как в воздухе, так и в океанах.

Отдельно она обратила внимание на ситуацию в Европе. По словам Берджесс, континент столкнулся с очень ранней и мощной волной жары. В течение мая погодные условия быстро изменились от температур ниже нормы до одной из самых интенсивных волн жары, которые когда-либо наблюдались столь рано в году.

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В конце месяца температурные рекорды были зафиксированы в Великобритании, Франции, Ирландии и Португалии. В то же время погодная картина в Европе оставалась неоднородной: большие территории Западной, Центральной и Восточной Европы были суше средних показателей, тогда как в других регионах наблюдались влажные условия.

В частности, о наводнениях сообщали в Турции, Болгарии и Молдове. Влажнее средних условия также наблюдались в отдельных районах северо-западной континентальной Европы, северной Скандинавии, Финляндии, Турции и Черноморского региона.

Ученые напоминают, что Эль-Ниньо — это естественное климатическое явление, связанное с потеплением поверхностных вод в центральной и восточной частях Тихого океана. Оно способно влиять на температуру и погодные процессы в различных регионах мира.

Во Всемирной метеорологической организации оценивают вероятность формирования Эль-Ниньо в июне-августе 2026 года в 80%. В то же время шанс того, что явление сохранится как минимум до ноября, составляет 90%.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что научные данные указывают на приближение Эль-Ниньо. В свою очередь генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло предостерегла, что сильный эпизод этого явления может вызвать усиление засух, ливней и волн жары как на суше, так и в океане.

Она также напомнила, что предыдущий цикл Эль-Ниньо 2023-2024 годов вошел в пятерку самых мощных за всю историю наблюдений и стал одним из факторов рекордного глобального потепления в 2024 году. По словам Сауло, ВМО продолжит мониторинг ситуации, чтобы правительства и профильные службы могли учитывать возможные риски при подготовке к последствиям этого климатического явления.

Напомним, Эль-Ниньо может вернуться уже в этом году и повлиять на погодные условия в разных регионах мира. Ранее мы рассказывали, что известно об Эль-Ниньо 2026 года и чего ожидают климатологи.

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