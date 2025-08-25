Мир под угрозой климатического кризиса из-за одного ледника — ученые бьют тревогу

Что происходит с самым большим ледником Гренландии / © Associated Press

Из-за разрушения известного ледника 79°N в Гренландии ученые предупреждают о глобальных последствиях человечества.

Об этом пишет dw со ссылкой на результаты исследования, проведенные при поддержке NASA.

Под толщей льда Гренландии образуется огромное подледниковое озеро. Именно оно может ускорять разрушение одного из величайших ледников острова.

Новые научные данные

Вместе с талой водой на поверхность поднимаются питательные вещества, стимулирующие развитие фитопланктона. Но это не единственное изменение, которое беспокоит ученых.

Особое внимание исследователи из Института полярных и морских исследований Альфреда Вегенера (AWI, Бремергафен, Германия) уделяют леднику 79°N. Здесь происходит процесс, который может сделать ледник нестабильным.

Озеро, разрушающее лед

На поверхности ледника накапливается все больше талой воды. Она уже образовала озеро площадью около 21 квадратного километра. Иногда вода прорывает трещины и шахты в ледовой толще и огромными потоками устремляется в океан.

Зафиксировано семь подобных прорывов, четыре из которых произошли только за последние пять лет. С 2019 г. после этих процессов на поверхности ледника появляются характерные треугольные разломы. Некоторые из них расширяются до каналов шириной в десятки метров.

Через эти каналы вода проникает в основание ледникового щита, формируя подземные озера. Радиолокационные снимки свидетельствуют: в одном из таких озер возникла своеобразная «воздушная подушка», поднимающая лед вверх.

Чем это грозит миру

Ученые отмечают, что изменения в структуре льда могут оставаться на века, и неизвестно, сможет ли ледник восстановить стабильность.

Ледовый щит Гренландии уменьшается с 1990-х годов. Когда-то здесь существовали десятки так называемых «плавающих языков» ледников, теперь осталось всего три — и 79°N один из них.

Специалисты предупреждают: потеря таких ледников опасна для всего мира. Если разрушение ускорится, миллиарды тонн льда попадут в океан, что приведет к повышению уровня моря. Это чревато затоплением прибрежных городов и еще более экстремальными погодными явлениями в разных уголках планеты.

Напомним, ранее стало известно, что Антарктида теряет около 150 млрд тонн льда каждый год.

Около 10 000 лет назад завершился последний ледниковый период, покрывавшие континенты массивные ледяные щиты начали стремительно таять.