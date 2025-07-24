Мир погрузится в темноту в августе — где наблюдать самое длинное солнечное затмение века

Когда будет солнечное затмение век / © ТСН.ua

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Подготовьтесь к одному из самых продолжительных солнечных затмений века, который состоится в августе — вот все, что нужно знать, чтобы стать свидетелем этого поразительного небесного явления.

Об этом предупреждают на dailygalaxy.

Когда будет солнечное затмение век

2 августа 2027 нас ждет одно из самых впечатляющих астрономических событий современности — полное солнечное затмение продолжительностью целых шесть минут. Названное «Великого североафриканского затмения» оно признано главным затмением XXI века и ожидается, что его увидят миллионы жителей Южной Европы, Северной Африки и Ближнего Востока.

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Хотя в Северной Америке оно будет видно лишь частично (например, в Ньюфаундленде, Канада), полная фаза затемнения охватит уникальные регионы, даря редкую возможность увидеть, как день на мгновение превращается в ночь. Подробное расписание и карта затемнения доступны на сайте Time and Date, что делает его незаменимым источником информации для путешественников и астрономов.

Где будет видно затмение

Полное солнечное затмение происходит, когда Луна полностью закрывает Солнце, находясь между ним и Землей. В 2027 году путь полной тени Луны начнется в Атлантическом океане и пересечет Европу, Африку и Ближний Восток.

Сначала — Испания и Гибралтар

Путь затемнения впервые коснется суши на юге Испании, в регионе Андалусия (Коста де Ла Лаус), затем пройдет через Гибралтар и продолжит движение в сторону Северной Африки.

Северная Африка и Ближний Восток — кульминация

Дальше затемнение будет наблюдаться в Марокко, Алжире, Тунисе, Ливии и Египте. Именно в Египте будет самая длинная фаза полной тьмы до 6 минут и 22 секунд, особенно в городах Луксор и Береника, что делает их идеальными местами для наблюдений.

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После этого затемнение продолжит путь через Саудовскую Аравию, Йемен и часть Восточной Африки, завершив свой маршрут на архипелаге Чагос в Индийском океане. В общей сложности событие коснется примерно 89 миллионов человек.

Лучшие места для наблюдения

Луксор, Египет — идеальная точка с максимальной продолжительностью (6 мин. 20 сек.) и доступ к выдающимся древнеегипетским памятникам, таким как Долина Царей и храм Карнака.

Тунис — прохладная альтернатива Египту. В городе Сфакс ожидается продолжительность 5 мин. 41 сек. — отличный выбор для тех, кто хочет избежать жары и пыли.

Испания и Гибралтар — удобный вариант для жителей Европы.

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Почему это затмение такое длительное?

Продолжительность затемнения определяется положением Луны в ее орбите. Чем ближе она к Земле, тем больше ее тень и более длинная фаза полной тьмы.

Как безопасно наблюдать солнечное затмение

Никогда не смотрите на Солнце без должной защиты глаз! Используйте специальные очки для затемнения с маркировкой ISO 12312-2 или безопасные альтернативы — солнечные фильтры или камеру-обскуру (пинхол-проектор).

Раньше говорилось, что украинцы могли наблюдать редкое астрономическое явление — полное лунное затмение. Оно длилось с 9:26 до 10:31 по киевскому времени и совпадало с мартовским полнолунием, известным как «Червячная Луна».

Также ранее речь шла о загадке магнитных бурь. Ученые предоставили новые открытия, помогающие прогнозировать космическую погоду.

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