Мир приближается к "точке невозврата": ученые бьют тревогу, предупреждая об угрозе всему живому

Необратимые глобальные изменения системы глубоководных океанических течений в результате таяния ледников могут привести к разрушительным последствиям, угрожающим жизни человечества.

Об этом пишет The Express.

Команда исследователей из Университета Нового Южного Уэльса изучила влияние быстрого таяния ледяных покровов, включая ледяной щит Гренландии и ледники Канады. Ученые выяснили, что это ослабляет циркуляцию океана и ускоряет потепление климата в южном полушарии.

По их мнению, коллапс океанических течений может привести к целому ряду серьезных последствий, включая сильные засухи, повышение уровня моря, замерзание Европы и растущую неспособность океана поглощать парниковые газы.

"Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC) представляет собой систему глубоководных океанических течений, которая функционирует как центральная система отопления Земли. Она переносит теплую воду на север, а холодную — на юг в пределах Атлантического океана, что способствует распространению тепла по всему миру. Она также переносит основные питательные вещества для поддержания жизни в океане, являясь частью глобального конвейера — постоянного потока глубоководной циркуляции океана, обусловленного температурой и соленостью", – объяснили ученые.

По их словам, в результате таяния ледников в океан поступает больше пресной воды, которая имеет меньшую плотность по сравнению с соленой морской водой. Когда морская вода разбавляется пресной, течения замедляются.

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В ходе своего исследования ученые пытались выяснить, насколько сильно этот процесс разбавления океана пресной водой от таяния ледников влияет на AMOC – она ослабевает или разрушается? Выводы, к которым пришли исследователи, поистине ужасают.

Согласно исследованию, AMOC находится на самом низком уровне за последнее тысячелетие и на треть слабее, чем 70 лет назад. Ожидается, что к 2040 году AMOC может ослабеть еще на 30%, что на 20 лет раньше первоначального прогноза.

Доктор Стефан Рамсторф, профессор физики в Потсдамском институте исследований воздействия климата в Германии, который много лет изучает AMOC и не принимал участия в этом исследовании, предупредил, что человечество должно подготовиться к негативным последствиям изменения климата, которые, вероятно, проявятся даже раньше, чем прогнозируют эксперты по изменению климата.

"Весьма вероятно (вероятность 90–100%), что AMOC ослабеет быстрее, чем прогнозируется, если учитывать воздействие талой воды. Это плохие новости; это увеличивает риск прохождения критической точки AMOC", — заявил он.

Рамсторф сказал, что особое беспокойство вызывает именно эта невозможность определить, насколько планета близка к "точке невозврата". Он считает, что, скорее всего, AMOC не остановится внезапно, а исчезнет постепенно, в течение 50–100 лет, и последствия будут очень серьезными.

"Но самое главное, я думаю, конечно, важнее попытаться предотвратить это, чем моделировать возможные последствия. Хотя мы можем сделать и то, и другое одновременно, надеюсь", — добавил он.

Напомним, в Атлантическом океане наблюдается температурная аномалия, и эксперты не могут объяснить, что стало причиной. Температура воды в Атлантике упала примерно на один градус. Климатологи обеспокоены, что такие неожиданные и резкие изменения могут катастрофически повлиять на окружающую среду и спровоцировать сильнейшие ураганы.

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