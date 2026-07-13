Мир теряет еду из-за глобального потепления: ученые назвали масштабы проблемы

Урожаи по всему миру падают из-за глобального потепления / © Pexels

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Изменение климата сильно влияет на урожаи, и финансовые потери будут только расти вместе с усилением глобального потепления. По оценкам исследователей, жара, вызванная глобальным потеплением, уже снижает мировой сбор кукурузы, пшеницы и сои на 20 миллиардов долларов ежегодно.

Об этом пишет New Scientist.

Как глобальное потепление будет ежегодно уменьшать урожаи

Если люди не сократят объемы выбросов CO2, сумма ущерба может возрасти в восемь раз и превысить $160 миллиардов к 2100 году. Хотя наибольшие финансовые потери понесут крупные производители, самые сильные последствия ощутят страны с низким уровнем доходов, где большинство населения работает в аграрном секторе.

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По словам И Лин Хвонг из Международного института прикладного системного анализа в Австрии, самой масштабной является угроза для наименее развитых африканских стран. Это также чревато социальными волнениями и всплеском миграции.

Ученые отмечают, что такие долгосрочные прогнозы имеют высокий уровень неопределенности. Многое зависит от того, как именно фермеры будут приспосабливаться к новым условиям — например, будут ли внедрять орошение, переход на другие культуры и т.д.

Соавтор исследования Кай Корнхубер подчеркнул, что главная цель работы — повысить осведомленность общества и стимулировать адаптацию, чтобы предусмотренные негативные сценарии не оправдались.

Во время работы специалисты опирались на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по урожайности кукурузы, пшеницы и сои в разных странах. После этого они сравнили климатические показатели экстремальной жары и засухи за 1974-2004 годы с объемами урожаев.

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Выявленные данные позволили оценить потери за период с 2007 по 2019 год. По результатам, рост температурных пиков и засух привел к падению урожайности на 3,5% по отношению к базовому периоду 1974–2004 гг. Даже такие показатели для мира существенны.

Если выбросы будут такими же высокими, к 2100 году урожайность сои, кукурузы и пшеницы упадет на 35%.

«Потери производства из-за жары и засухи составляют около 855 миллионов тонн в год. Я думаю, что это эквивалентно тому, что потребляют около 2 миллиардов человек в течение года», — говорит И Лин Хвонг.

Расчеты могут даже недооценивать настоящий масштаб проблемы. Исследование охватывает всего три культуры и не учитывает вреда от наводнений или штормов, а также возможный скачок цен из-за дефицита, который уже наблюдается на рынках кофе и какао.

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После публикации исследования среди ученых начались дебаты по методологии прогнозирования урожаев, чувствительности культур к жаре и т.д. Однако ключевое мнение остается неизменным: глобальное потепление будет ежегодно снижать урожайность, если люди не снизят выбросы.

Последствия глобального потепления в Украине

Напомним, глобальное потепление уже существенно меняет погоду и дикую природу в Украине. Больше об этом рассказала глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

По ее словам, в восточных и южных регионах, а также в Черкасской, Киевской и Одесской областях фиксируют рекордно жаркие лета, сопровождающиеся длительными засухами и лесными пожарами, что вредит сельскому хозяйству.

Запад страны все чаще страдает от паводков и наводнений. В целом по стране растет частота и интенсивность сильных бурь и волн жары.

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Климатические изменения непосредственно влияют и на живой мир: появляются новые насекомые-вредители, в частности, клопы, и агрессивные сорняки, такие как амброзия, в регионах, где они раньше не росли.

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