Мир, в котором выжили динозавры: ученые предположили, кто мог бы стать "венцом творения"

Нелетающие динозавры вымерли 66 миллионов лет назад, предположительно в результате падения на Землю большого астероида. Ученые задались вопросом, каким был бы ход эволюции видов, если бы динозаврам удалось выжить.

В один роковой день 66 миллионов лет назад динозавры, населявшие Землю около 165 миллионов лет, получили неприятный сюрприз: астероид размером примерно 15 километров в поперечнике врезался в территорию современной Мексики, вызвав цунами, лесные пожары и кислотные дожди, а также подняв в воздух огромное количество пыли, которая на много дней закрыла солнечный свет. В результате 75% видов на Земле, включая нелетающих динозавров, вымерли в течение нескольких месяцев после катастрофы.

О том, какой могла быть история Земли, если бы астероид не врезался в Землю, пишет Live Science.

История не знает сослагательных наклонений, и невозможно точно сказать, как могла бы сложиться судьба динозавров и других живых существ, населявших планету. Но ученые предложили свои гипотезы о том, как долго могло бы продолжаться господство динозавров, смогли бы они пережить ледниковые периоды и эволюционировать, став разумными.

По мнению палеонтологов, вполне возможно, что динозавры продолжили бы развиваться и остались доминирующими живыми существами на планете. В пользу этого предположения говорит тот факт, что до падения смертоносного астероида им это удавалось на протяжении 165 млн лет. За это время динозавры пережили спады и подъемы уровня моря, ледниковые периоды и извержения вулканов. Но, по словам профессора палеонтологии из Эдинбургского университета Стива Брусатта, это сделало бы невозможной эволюцию наших предков-млекопитающих такой, какой мы ее знаем.

В то же время другие ученые считают, что динозавры были обречены на вымирание и это естественный ход событий в природе, такой же, как и времена года – одни виды вымирают, а на смену им приходят новые.

"Для тех из нас, кто собирает окаменелости последних динозавров, точно знают, что по всему миру было большое разнообразие и изобилие динозавров. Мне кажется совершенно очевидным, что динозавры были бы сильны, успешны, по-прежнему разнообразны и по-прежнему на вершине эволюции, если бы астероид не упал" – категорически возражает Брусатте.

Как динозавры могли выжить в ледниковый период

Большинство динозавров были холоднокровными и жили в теплом климате. Но Брусатте уверен, что некоторые динозавры могли хорошо адаптироваться к новым экстремальным условиям. "У многих из них были перья, поэтому они могли защищаться от холода почти как же хорошо, как млекопитающие", — сказал Брусатте.

Кроме того, исследования показывают, что по крайней мере несколько видов динозавров жили с снегах. а другие, такие как гигантский тиранозавр, вероятно, были теплокровными, а значит их зависимость от температуры окружающей среды была меньше, а способность адаптироваться к перепадам температуры лучше.

Также не исключено, что динозавры могли бы "придумать" новые способы защиты от холода во время экстремальных климатических периодов. Например, как мамонты, которые появились в в Африке около 5 млн лет назад, а потом, во время последнего ледникового периода около 800 тысяч лет назад, отрастили длинную теплую шерсть и расселились почти до северного полюса.

Могли ли динозавры стать разумной расой

В 1982 году американо-канадский палеонтолог Дейл Рассел предположил, что если бы у динозавров было достаточно времени, они бы эволюционировали в "гуманоидных динозавроидов". Его гипотеза основывалась на том факте, что по крайней мере один ископаемый вид уже имел "большой мозг, стереоскопическое зрение, противопоставленные пальцы и двуногое телосложение". По мнению ученого, он мог бы эволюционировать до "коэффициента энцефализации, аналогичного таковому у Homo sapiens", конечно, если бы выжил в ходе эволюции.

Но с годами палеонтологи отвергли эту идею, назвав ее нереалистичной и слишком антропоморфной. Исследование 2023 года показало, что ни один динозавр "не мог бы стать началом приматоподобной линии, которая эволюционировала до человеческого уровня интеллекта". Тем не менее, современные птицы показывают, что динозавры могли быть довольно разумными.

"Динозавры, которые живут сегодня — птицы — действительно умны. У них в мозгу на самом деле больше нейронов, чем у млекопитающих, в среднем. Но смогут ли птицы когда-нибудь достичь человеческого познания? Я не знаю", – сказал Брусатте.

Как развивались бы млекопитающие рядом с динозаврами

Эволюция млекопитающих столкнулась бы с серьезными препятствиями, если бы астероид не уничтожил динозавров. Брусатте сказал, что если бы крупные динозавры выжили, то мелкие, похожие на грызунов млекопитающие, которые уже существовали рядом с ними, возможно, не имели бы возможности эволюционировать до более крупных видов.

"Я подозреваю, что млекопитающие в основном или полностью оставались бы маленькими еще много миллионов лет. Хотя с похолоданием и последним ледниковым периодом это могло дать мелким млекопитающим – теплокровным мохнатым существам, которые не боятся холода, – возможность стать больше, а гигантские динозавры наоборот могли бы уменьшиться", – предположил ученый.

Но такой альтернативный ход эволюции ставит под сомнение возможность появления человека разумного.

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"Хотя пушистые маленькие млекопитающие, возможно, все еще неплохо справлялись бы, люди все равно, скорее всего, никогда бы не эволюционировали. Мы эволюционировали в мире млекопитающих, что было бы невозможно, если бы вокруг бегали крупные динозавры. Мы не неизбежный этап эволюции видов" – считает палеонтолог и профессор биологии Пол Серено из Чикагского университета.

Именно вымирание динозавров и, возможно, вымирание конкурирующей группы млекопитающих дало нашим предкам-приматам возможность развиваться и стать венцом эволюции. Если бы тот огромный астероид не упал на Землю, вполне вероятно, что люди, по крайней мере, такие как мы, никогда бы не появились.

"История была бы совершенно иной. Наши предки наверняка никогда не получили бы шанса на эволюцию", – подчеркнул Брусатте.

Напомним, человечество никогда не узнало бы о вине, если бы не вымерли динозавры. Эти огромные древние животные, конечно, не исчезли из-за похмелья и вообще не пили вино, потому что в то время его просто невозможно было сделать. Однако новое научное исследование установило странную связь, которая на первый взгляд не очевидна: исчезновение динозавров привело к появлению виноградных лоз, а, следовательно, и сделало возможным создание вина.

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