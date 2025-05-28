Мировой океан "гаснет": ученые предупреждают о новом экологическом кризисе

Мировой океан. / © Архів

Реклама

За последние два десятилетия более 75 миллионов квадратных километров Мирового океана стали темнее. Такие изменения, как выяснили ученые, могут представлять серьезную угрозу выживанию морских организмов.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Global Change Biology, на которое ссылается ресурс PHYS.org .

Океан, покрывающий более половины земной поверхности, является домом для множества морских видов. Однако потемнение его вод — то есть уменьшение прозрачности и пропускания света — снижает глубину так называемой фотичной зоны, где сосредоточено около 90% всех форм морской жизни. Именно солнечный и лунный свет определяют многие аспекты их экологии – от ориентации в пространстве до репродуктивного поведения.

Реклама

Команда исследователей из Университета Плимута и Плимутской морской лаборатории провела анализ спутниковых снимков и моделирование, чтобы оценить ежегодные изменения глубины фотичной зоны по всему океану. Оказалось, что с 2003 по 2022 год примерно 21% акватории, включая как прибрежные участки, так и открытые воды, стали менее прозрачными. В более чем 32 миллионах квадратных километров — это площадь, почти равная размеру Африки — глубина фотичной зоны сократилась более чем на 50 метров, а в некоторых регионах — и более чем на 100 метров.

Хотя более темная вода доминирует, данные также показали, что около 10% океана наоборот стали светлее последних 20 лет, что также может иметь значительные последствия. Влияние этих изменений еще полностью не изучено, но ученые предупреждают: они могут коренным образом изменить жизнь в мировых океанах.

По мнению авторов исследования, потемнение вод в прибрежных зонах вызвано, вероятно, увеличением стоков удобрений и органических веществ с суши, в частности из-за роста осадков и сельскохозяйственной деятельности. В открытом океане причинами могут являться изменения в динамике цветения водорослей, а также колебания температуры поверхности, влияющие на проникновение света в верхние слои воды.

Как отметил соавтор исследования, доцент кафедры охраны морской окружающей среды Томас Дэвис, ранее уже фиксировавший изменение цвета океана, возможно связанное с планктоном. Однако новые данные свидетельствуют о широкомасштабном потемнении, которое сокращает пространство для зависящих от света организмов. По его словам, даже уменьшение глубины фотической зоны на 50 метров заставляет этих существ подниматься ближе к поверхности, что приводит к конкуренции за ресурсы и может повлечь за собой сбои во всей экосистеме.

Реклама

Второй соавтор, профессор Тим Смит из Плимутской морской лаборатории, подчеркнул, что океан значительно динамичнее, чем считалось ранее: уровень освещения в его толще изменяется даже в течение суток. И виды, поведение которых привязано к свету, могут очень остро реагировать на такие конфигурации.

Исследование базируется на анализе спутниковых снимков NASA с миссии Ocean Color Web, разделяющих поверхность океана на пиксели размером 9 км. Посредством специальных алгоритмов определяли, как изменялась прозрачность воды в каждом из них. Также учитывались модели дневного и лунного светового излучения, чтобы оценить, как это влияет на жизнь ночью и днем. Оказалось, что изменения днем гораздо более заметны, но и ночные колебания имеют существенное экологическое значение.

Особенно заметное потемнение зафиксировали в верхней части Гольфстрима, вокруг Арктики и Антарктики — регионов, которые уже претерпевают наибольшие изменения из-за климатических сдвигов.