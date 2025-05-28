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Мировой океан "гаснет": ученые предупреждают о новом экологическом кризисе
За 20 лет более 75 млн км океана стали более темными, уменьшая глубину фотичной зоны. Это может кардинально изменить экосистемы и подвергнуть угрозе жизни миллионов морских существ.
За последние два десятилетия более 75 миллионов квадратных километров Мирового океана стали темнее. Такие изменения, как выяснили ученые, могут представлять серьезную угрозу выживанию морских организмов.
Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Global Change Biology, на которое ссылается ресурс PHYS.org .
Океан, покрывающий более половины земной поверхности, является домом для множества морских видов. Однако потемнение его вод — то есть уменьшение прозрачности и пропускания света — снижает глубину так называемой фотичной зоны, где сосредоточено около 90% всех форм морской жизни. Именно солнечный и лунный свет определяют многие аспекты их экологии – от ориентации в пространстве до репродуктивного поведения.
Команда исследователей из Университета Плимута и Плимутской морской лаборатории провела анализ спутниковых снимков и моделирование, чтобы оценить ежегодные изменения глубины фотичной зоны по всему океану. Оказалось, что с 2003 по 2022 год примерно 21% акватории, включая как прибрежные участки, так и открытые воды, стали менее прозрачными. В более чем 32 миллионах квадратных километров — это площадь, почти равная размеру Африки — глубина фотичной зоны сократилась более чем на 50 метров, а в некоторых регионах — и более чем на 100 метров.
Хотя более темная вода доминирует, данные также показали, что около 10% океана наоборот стали светлее последних 20 лет, что также может иметь значительные последствия. Влияние этих изменений еще полностью не изучено, но ученые предупреждают: они могут коренным образом изменить жизнь в мировых океанах.
По мнению авторов исследования, потемнение вод в прибрежных зонах вызвано, вероятно, увеличением стоков удобрений и органических веществ с суши, в частности из-за роста осадков и сельскохозяйственной деятельности. В открытом океане причинами могут являться изменения в динамике цветения водорослей, а также колебания температуры поверхности, влияющие на проникновение света в верхние слои воды.
Как отметил соавтор исследования, доцент кафедры охраны морской окружающей среды Томас Дэвис, ранее уже фиксировавший изменение цвета океана, возможно связанное с планктоном. Однако новые данные свидетельствуют о широкомасштабном потемнении, которое сокращает пространство для зависящих от света организмов. По его словам, даже уменьшение глубины фотической зоны на 50 метров заставляет этих существ подниматься ближе к поверхности, что приводит к конкуренции за ресурсы и может повлечь за собой сбои во всей экосистеме.
Второй соавтор, профессор Тим Смит из Плимутской морской лаборатории, подчеркнул, что океан значительно динамичнее, чем считалось ранее: уровень освещения в его толще изменяется даже в течение суток. И виды, поведение которых привязано к свету, могут очень остро реагировать на такие конфигурации.
Исследование базируется на анализе спутниковых снимков NASA с миссии Ocean Color Web, разделяющих поверхность океана на пиксели размером 9 км. Посредством специальных алгоритмов определяли, как изменялась прозрачность воды в каждом из них. Также учитывались модели дневного и лунного светового излучения, чтобы оценить, как это влияет на жизнь ночью и днем. Оказалось, что изменения днем гораздо более заметны, но и ночные колебания имеют существенное экологическое значение.
Особенно заметное потемнение зафиксировали в верхней части Гольфстрима, вокруг Арктики и Антарктики — регионов, которые уже претерпевают наибольшие изменения из-за климатических сдвигов.