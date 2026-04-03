Мировой океан начал стремительно темнеть: ученые предупреждают о глобальной катастрофе для Земли

В Мировом океане происходят загадочные и тревожные перемены. Последние исследования Плимутской морской лаборатории свидетельствуют: огромные участки водной поверхности стали темнеть. Это явление, которое ученые называют «потемнением океана», охватило уже около 20% акватории планеты и несет прямую угрозу наибольшей миграции биомассы на Земле.

Об этом пишет News Cientist.

Морской ученый Тим Смит и его коллеги обнаружили эту закономерность, анализируя спутниковые данные за последние 20 лет. По его словам, вода становится менее прозрачной для света, что коренным образом меняет жизнь морских экосистем.

Почему океан становится мутным

Причины потемнения разнятся в зависимости от региона. В прибрежных зонах основным фактором является деятельность человека на суше. Изменения в землепользовании, в том числе превращение лесов в сельскохозяйственные угодья, приводят к тому, что реки вымывают в море огромное количество органики и взвешенных частиц.

«Во время наводнений реки переносят гораздо больше частиц и растворенных органических веществ, которые придают воде цвет „заваренного чая“», — объясняет Смит.

Кроме того, удобрения с полей стимулируют чрезмерное цветение фитопланктона. Хотя эти микроскопические организмы являются основой жизни, их чрезмерная концентрация создает плотный слой, не пропускающий солнечные лучи вглубь.

В открытом океане ситуация еще более сложная. Из-за повышения температуры и изменения солености воды возникает эффект стратификации — формирование стабильных неперемешивающихся поверхностных слоев. Это концентрирует питательные вещества и свет наверху, провоцируя аномальный рост водорослей.

«Мы наблюдаем сложное взаимодействие изменившихся глобальных моделей циркуляции и более локальных изменений погоды. Это все способствует росту фитопланктона и вносит вклад во всеобщее потемнение открытого океана», — отмечает исследователь.

Каждый вечер в океане происходит тихое, но грандиозное событие: триллионы существ (зоопланктон, криль, мелкие рыбы) поднимаются с глубин до поверхности, чтобы пообедать под покровом ночи. Это самая большая миграция биомассы на Земле, насчитывающая около 10 квинтиллионов особей.

Зоопланктон ориентируется на уровень освещенности. Днем они прячутся на глубине 200–300 метров от хищников, а ночью всплывают. Однако потемнение воды «сжимает» их пространство.

«Если появляются затемненные участки, площадь обитания в поверхностных слоях океана сокращается на десятки, если не сотни метров. Это примерно если бы население Лондона поместили в Гайд-парк», — сравнивает Смит.

Когда свет не проникает глубоко, хищникам, ориентирующимся на зрение (например, тунцу), становится легче охотиться в узком освещенном слое, что может разрушить пищевые цепи и взорвать мировое рыболовство.

Потемнение океана влияет не только на рыбу, но и способность планеты «дышать». Зоопланктон играет ключевую роль в круговороте углерода: поедая фитопланктон на поверхности, они переносят углерод на глубину. Когда эти существа умирают, их тела оседают на дне, замыкая углерод на века.

Если из-за темной воды зоопланктон перестанет опускаться глубоко, углерод будет оставаться в верхних слоях и скорее возвращаться в атмосферу, усиливая парниковый эффект.

Есть ли шанс на спасение

Ученые считают, что прозрачность прибрежных вод можно восстановить. Для этого необходимо изменить подходы к земледелию, уменьшив использование удобрений и защищая почвы от эрозии. Проекты типа британского AgZero+ уже работают с фермерами, чтобы сделать сельское хозяйство климатически нейтральным и уменьшить сток питательных веществ в реки.

Однако борьба с потемнением открытого океана требует глобальных усилий по преодолению потепления, поскольку именно изменение температуры является главным двигателем затмения планеты изнутри.

