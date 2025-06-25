Миру грозит новая пандемия: исследователи обнаружили у летучих мышей ранее неизвестные смертельные вирусы

В Китае у мышей нашли новые смертельно опасные вирусы

Реклама

Ученые обнаружили десятки ранее неизвестных науке вирусов у летучих мышей, и некоторые из них оказались «родственниками» смертоносных вирусов Нипах и Хендра. Это открытие вызывает серьезную обеспокоенность потенциальным риском передачи этих инфекций людям и возможного возникновения новой пандемии с высокой смертностью.

Об этом пишет Daily Mail.

Неизвестная угроза от рыхают китайские летучие мыши Китая

Исследователи из Института борьбы с эндемическими заболеваниями и профилактики китайской провинции Юньнань в течение четырех лет (с 2017 по 2021) анализировали почки 142 летучих мышей 10 различных видов. Используя передовые методы генетического секвенирования, они обнаружили 22 вируса, 20 из которых раньше никогда не встречались.

Реклама

Два из них вызывали особую обеспокоенность, поскольку принадлежат к роду Henipavirus — той же группе, включающей вирусы Нипах и Хендра. Эти новые генипавирусы были найдены у фруктовых летучих мышей, обитающих у садов, рядом с человеческими поселениями в Юньнане.

«Эти находки расширяют наше понимание инфекционной флоры почек летучих мышей, подчеркивают критические зоонозные угрозы и указывают на необходимость комплексного анализа микробов ранее неисследованных органов для лучшей оценки рисков распространения вирусов из популяций летучих мышей», — заявили исследователи.

Вирусы, вызывающие ужас: Нипах и Хендра

Вирусы Нипах и Хендра могут вызывать серьезные заболевания у людей, включая острый респираторный дистресс и энцефалит (воспаление мозга). Издание IFL Science отмечает, что эти инфекции редки, но очень часто приводят к смерти зараженных людей.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), уровень летальности от вируса Нипах составляет от 40% до 70%. Хотя случаев заражения людей вирусом Хендра было меньше, Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) утверждают, что более половины из них закончились летальным исходом.

Реклама

«Вирус Хендра повлек многочисленные смертельные вспышки среди людей и лошадей, включая гибель ветеринаров», — предупредили исследователи.

В настоящее время не существует фармацевтических препаратов или вакцин для лечения этих вирусов.

Молекулярный вирусолог доктор Винод Баласубраманиам отметил, что недавно обнаруженные генипавирусы имеют от 52% до 75% генетической информации общей с вирусами Нипах и Хендра.

«Примечательно, что это исследование знаменует собой первый случай, когда полноразмерные геномы генипавируса были идентифицированы у китайских летучих мышей, что подчеркивает: Юньнань является критически важным регионом для возникновения зоонозных заболеваний из-за его экологических параллели с районами, пораженными вирусом Нипах, такими как Маламания.

Реклама

Поскольку генипавирусы могут распространяться через мочу, исследование подчеркивает опасность, которую представляют загрязненные фрукты и риск передачи этих вирусов людям или скоту.

Летучие мыши — резервуар вирусов

Летучие мыши являются природными резервуарами для широкого спектра микроорганизмов, включая ранее уже передававшиеся людям. Одна из теорий состоит в том, что коронавирус мог происходить от летучих мышей, а затем передаться людям, спровоцировав глобальную пандемию COVID-19. Летучие мыши также были связаны со вспышками вируса Эболы и ближневосточного респираторного синдрома (MERS).

«Вирусы, переносимые летучими мышами, передаются людям либо через прямой контакт с летучими мышами, либо через так называемых „промежуточных“ хозяев, часто связанных с употреблением пищи или воды, загрязненных слюной, фекалиями или мочой летучих мышей», — предупредили исследователи.

Напомним, миром активно распространяется новый вариант COVID-19, получивший название «Нимбус». Его уже зафиксировали более чем в 20 странах. Симптомы нового штамма в большинстве своем похожи на предыдущие варианты, однако есть один отличительный признак.

Реклама