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Миру угрожает новая экологическая катастрофа: ученые предупредили об угрозе исчезновения "дерева жизни"

Миру угрожает новая экологическая катастрофа: ученые предупредили об угрозе исчезновения "дерева жизни"

Гигантские баобабы Мадагаскара оказались на грани исчезновения

Баобабы могут жить тысячи лет, но теперь находятся на грани исчезновения.

"Мать леса", "дерево жизни" или "перевернутое дерево" – так называют баобабы из-за их удивительной формы, уникальных свойств и долгожительства. Но теперь эти великаны находятся в опасности из-за глобальных изменений климата и варварского уничтожения лесов.

Чтобы содействовать сохранению баобабов, международная группа ученых из Китая, Великобритании и Мадагаскара исследовала ДНК этих древних деревьев и выяснила их происхождение.

Об этом пишет BBC.

Исследование ДНК показало, что история этих реликтовых деревьев началась на Мадагаскаре 21 миллион лет назад. Впоследствии океанские течения перенесли их семена в Австралию и Африку. Миллионы лет эволюции привели к возникновению восьми отдельных видов, шесть из которых произрастают на материнском острове. Седьмой вид распространен по всей Африке, а восьмой – встречается на северо-западе Австралии.

В настоящее время два островных вида находятся под угрозой исчезновения, в частности, так называемый гигантский баобаб, крупнейший и самый известный представитель этого рода деревьев.

"Нам удалось точно определить происхождение баобабов, являющихся культовыми видами, поддерживающими большое разнообразие животных и растений, а также существование людей. Эта информация поможет их сохранить", — пояснил доктор Илия Лейтч из Британского королевского ботанического сада Кью.

Баобабы могут жить тысячи лет и вырастают до огромных размеров. Внутри своих толстых стволов они хранят большие запасы воды, помогающие им пережить засушливые сезоны.

Плоды баобабов считаются суперфудом, а из их древесины добывают волокна, из которых плетут веревки или производят одежду.

Большие белые цветы баобабов раскрываются в сумерках, поэтому их опыляют летучие мыши, питающиеся нектаром. А кроны этих могучих деревьев являются важными местами гнездования птиц.

Исчезновение "деревьев жизни" будет угрожать экологической катастрофой животным и людям, которые выживают благодаря уникальным свойствам баобабов.

Исследователи призывают к более активным усилиям по сохранению деревьев, которые, по их словам, могут быть ближе к исчезновению, чем считалось ранее.

Напомним, ученые предупредили об уменьшении численности одного из важнейших в мире опылителей. Исчезновение шмелей может привести к экологическому бедствию.

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