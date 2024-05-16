Миру угрожает новая экологическая катастрофа: ученые предупредили об угрозе исчезновения "дерева жизни"

Баобабы могут жить тысячи лет, но теперь находятся на грани исчезновения.

"Мать леса", "дерево жизни" или "перевернутое дерево" – так называют баобабы из-за их удивительной формы, уникальных свойств и долгожительства. Но теперь эти великаны находятся в опасности из-за глобальных изменений климата и варварского уничтожения лесов.

Чтобы содействовать сохранению баобабов, международная группа ученых из Китая, Великобритании и Мадагаскара исследовала ДНК этих древних деревьев и выяснила их происхождение.

Об этом пишет BBC.

Исследование ДНК показало, что история этих реликтовых деревьев началась на Мадагаскаре 21 миллион лет назад. Впоследствии океанские течения перенесли их семена в Австралию и Африку. Миллионы лет эволюции привели к возникновению восьми отдельных видов, шесть из которых произрастают на материнском острове. Седьмой вид распространен по всей Африке, а восьмой – встречается на северо-западе Австралии.

В настоящее время два островных вида находятся под угрозой исчезновения, в частности, так называемый гигантский баобаб, крупнейший и самый известный представитель этого рода деревьев.

"Нам удалось точно определить происхождение баобабов, являющихся культовыми видами, поддерживающими большое разнообразие животных и растений, а также существование людей. Эта информация поможет их сохранить", — пояснил доктор Илия Лейтч из Британского королевского ботанического сада Кью.

Баобабы могут жить тысячи лет и вырастают до огромных размеров. Внутри своих толстых стволов они хранят большие запасы воды, помогающие им пережить засушливые сезоны.

Плоды баобабов считаются суперфудом, а из их древесины добывают волокна, из которых плетут веревки или производят одежду.

Большие белые цветы баобабов раскрываются в сумерках, поэтому их опыляют летучие мыши, питающиеся нектаром. А кроны этих могучих деревьев являются важными местами гнездования птиц.

Исчезновение "деревьев жизни" будет угрожать экологической катастрофой животным и людям, которые выживают благодаря уникальным свойствам баобабов.

Исследователи призывают к более активным усилиям по сохранению деревьев, которые, по их словам, могут быть ближе к исчезновению, чем считалось ранее.

Напомним, ученые предупредили об уменьшении численности одного из важнейших в мире опылителей. Исчезновение шмелей может привести к экологическому бедствию.

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