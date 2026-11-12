Миска за 35 долларов оказалась сокровищем в возрасте 600 лет: ее продали в более 20 тысяч раз дороже

Чаша династии Мин / © krymtatar.in.ua

Реклама

В США обычная покупка на домашней распродаже обернулась настоящей удачей для коллекционера антиквариата. Фарфоровая миска, за которую мужчина заплатил всего 35 долларов, оказалась редким китайским артефактом возрастом более 600 лет. Впоследствии её продали на аукционе за 721 800 долларов.

Об этом сообщило издание Indian Defence Review.

Реклама

Необычная история началась в 2020 году недалеко от города Нью-Хейвен в штате Коннектикут. Неизвестный коллекционер заметил на распродаже небольшую белую миску с синими узорами. Подозревая, что сосуд может иметь историческую ценность, он приобрел его за 35 долларов, даже не пытаясь сбить цену.

Реклама

Позже покупатель прислал фотографии находки специалистам аукционного дома Sotheby’s. После исследования эксперты установили, что миску изготовили в Китае в начале XV века, во время правления императора Юнлэ, возглавлявшего династию Мин с 1403 по 1424 год.

Выяснилось, что это чрезвычайно редкий образец фарфора, созданного для императорского двора. В мире известно лишь шесть других подобных сосудов, большинство из которых хранится в музеях.

Диаметр находки составляет примерно 16 сантиметров. Её поверхность украшают изящные кобальтово-синие узоры с изображениями лотосов, пионов, хризантем и других растений. По словам экспертов, форма, глазурь и техника росписи соответствуют традициям китайских мастеров начала XV века.

Несмотря на более чем шестивековую историю, миска сохранилась в очень хорошем состоянии. Эксперты обнаружили лишь небольшой скол, незначительную деформацию края и следы износа.

Реклама

Сколько удалось заработать на старинной миске

17 марта 2021 года находку выставили на аукцион Sotheby’s в Нью-Йорке. Изначально её стоимость оценивалась в 300–500 тысяч долларов, однако интерес со стороны коллекционеров оказался значительно выше.

За редкий артефакт боролись четверо участников, которые в общей сложности сделали 15 ставок. В результате цена с молотка достигла 580 тысяч долларов, а с учётом аукционной комиссии окончательная сумма продажи составила 721 800 долларов.

Таким образом, миску продали более чем в 20 тысяч раз дороже, чем за неё изначально заплатили.

В то же время история этой старинной посуды остаётся загадкой. Исследователям так и не удалось установить, каким образом редкое изделие, созданное для китайского императорского двора, оказалось на обычной домашней распродаже в США.

Реклама

Напомним, ранее мы сообщали, что археологи обнаружили в древнеегипетской гробнице захоронение десяти мумифицированных крокодилов, которых, вероятно, принесли в жертву богу Собеку.

Новости партнеров

Новости партнеров