Миссия Artemis II приблизилась к Луне: чего ожидать дальше

В пятый день путешествия астронавтов NASA на космическом корабле Орион к Луне стало известно, что миссия Artemis II вошла в зону гравитационного влияния Луны. Это означает, что космический корабль Орион дошел до конечной стадии своего полета.

Эксперты и ученые ожидают, что совсем скоро астронавты миссии Artemis II установят новый рекорд по самому большому расстоянию, пройденному от Земли на пути к Луне, поделились NASA 6 апреля 2026 года.

Миссия Artemis II вошла в гравитационное поле Луны

Астронавты миссии Артемида-2 достигли гравитационного поля Луны. Это означает, что сейчас космический корабль более склонен к влиянию гравитации Луны, чем Земли.

Во время попадания в лунную гравитационную зону капсула Орион находилась на расстоянии около 63 тысяч километров от Луны и около 232 тысяч миль от планеты Земля.

Ожидается, что именно сегодня, 6 апреля, космический корабль Орион приблизится к минимальному расстоянию к Луне. Это может быть около 7500 км от ее обратной стороны.

Сейчас траектория полета астронавтов напоминает восьмерку вокруг Земли и Луны.

Так астронавты смогут увидеть одновременно и Землю и Луну, а еще понаблюдать за солнечным затмением.

Что еще известно о полете астронавтов миссии Artemis II

Миссия Artemis II является первым облетом Луны с 1972 года. Она стала самым отдаленным полетом людей от Земли.

Астронавты стартовали со станции во Флориде, в ночь с 1 на 2 апреля. На борту космического корабля находятся четыре человека: командир миссии Рид Вайзмен, пилот Виктор Гловер, специалист Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен.

Кроме того, астронавты успели показать уникальное фото Земли. На снимке можно увидеть сразу два полярных сияния, и даже зодиакальный свет на фоне планеты, закрывшей собой Солнце. Это первый снимок планеты Земля за последние 54 года.