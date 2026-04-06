Миссия Artemis II приблизилась к Луне: чего ожидать дальше
Миссия Artemis II приблизилась к Луне — совсем скоро закончится исторический полет.
В пятый день путешествия астронавтов NASA на космическом корабле Орион к Луне стало известно, что миссия Artemis II вошла в зону гравитационного влияния Луны. Это означает, что космический корабль Орион дошел до конечной стадии своего полета.
Эксперты и ученые ожидают, что совсем скоро астронавты миссии Artemis II установят новый рекорд по самому большому расстоянию, пройденному от Земли на пути к Луне, поделились NASA 6 апреля 2026 года.
Миссия Artemis II вошла в гравитационное поле Луны
Астронавты миссии Артемида-2 достигли гравитационного поля Луны. Это означает, что сейчас космический корабль более склонен к влиянию гравитации Луны, чем Земли.
Во время попадания в лунную гравитационную зону капсула Орион находилась на расстоянии около 63 тысяч километров от Луны и около 232 тысяч миль от планеты Земля.
Ожидается, что именно сегодня, 6 апреля, космический корабль Орион приблизится к минимальному расстоянию к Луне. Это может быть около 7500 км от ее обратной стороны.
Сейчас траектория полета астронавтов напоминает восьмерку вокруг Земли и Луны.
Так астронавты смогут увидеть одновременно и Землю и Луну, а еще понаблюдать за солнечным затмением.
Что еще известно о полете астронавтов миссии Artemis II
Миссия Artemis II является первым облетом Луны с 1972 года. Она стала самым отдаленным полетом людей от Земли.
Астронавты стартовали со станции во Флориде, в ночь с 1 на 2 апреля. На борту космического корабля находятся четыре человека: командир миссии Рид Вайзмен, пилот Виктор Гловер, специалист Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен.
Кроме того, астронавты успели показать уникальное фото Земли. На снимке можно увидеть сразу два полярных сияния, и даже зодиакальный свет на фоне планеты, закрывшей собой Солнце. Это первый снимок планеты Земля за последние 54 года.