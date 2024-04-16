Миссия Juno NASA запечатлела вулканический мир спутника Юпитера

Ио покрыт извергающимися вулканами, потому что он постоянно испытывает притяжение нескольких ближайших объектов, включая огромный Юпитер.

Зонд космического агентства Juno, который вращается вокруг Юпитера с 2016 года, на прошлой неделе пролетел мимо вулканического спутника газового гиганта Ио, совершив свой последний запланированный пролет на этой орбите. Корабль запечатлел мир, изобилующий вулканами.

Об этом пишет NASA.

"Мы видим невероятное количество деталей на поверхности. Это просто рог изобилия данных. Это просто экстраординарно", — рассказала Эшли Дэвис, планетолог из Лаборатории реактивного движения NASA, изучающая Ио.

Более темные пятна обычно представляют собой вулканы или горячие точки.

Ио, немного больше земной луны, и представляет собой мир, находящийся в постоянных мучениях. Не только самая большая планета Солнечной системы постоянно притягивает гравитационно этот спутник, но и братья Ио – Европа и самый большой спутник Солнечной системы Ганимед. В результате Ио постоянно растягивается и сжимается, что связано с образованием лавы, извергающейся из многочисленных вулканов.

Animated gif showing 13 of the images from Juno's encounter with Io this week! Great views of Pele, Xihe, and Io's south polar region. pic.twitter.com/rh8zWfJiiI — Jason Perry (@volcanopele) April 13, 2024

Напомним, ученые раскрыли тайну аномалий на Луне. Вскоре после своего "рождения", миллиарды лет назад, спутник Земли буквально "вывернулся наизнанку".

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