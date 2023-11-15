Миссия NASA столкнулась с астероидом Диморф: космическое видео, которое заснял астроном-любитель

Миссию DART NASA считают успешным проектом для исследования астероидов.
Космическая миссия NASA DART (Double Asteroid Redirection Test) столкнулась с астероидом Диморф, а астроном-любитель заснял этот момент на видео и обнародовал его.
Об этом свидетельствует видео, опубликованное в соцсети X испанским астрономом-любителем Хасинтом Роджером Пересом.
На кадрах можно увидеть не только момент столкновения, но и высвобождение пыли и камней.
El impacto #DART Mission #LICIACube #Leia + #luke— landru79 (@landru79) November 5, 2023
target: #Didymos #Dimorphos
NASA/ASI/j. Roger pic.twitter.com/ohOA6UiEWx
После такого ДТП в космосе образовался огромный хвост обломков, протянутый за астероидом на десятки тысяч километров, и оставался заметным несколько месяцев. Изменения в орбите Диморфа сократили его период вращения более чем на полчаса, что оказалось более эффективным, чем ожидалось.
Миссию DART NASA считают успешным проектом для исследования астероидов и решением проблемы отклонения потенциально опасных астероидов от Земли. Увеличенное количество полученных данных помогает развивать научные теории и улучшать способы взаимодействия с космическими телами, опасными для нашей планеты.
Агентство NASA подтвердило, что недавняя попытка сбить с курса небольшой астероид Диморфос имела успех.
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