Миссия не выполнена: марсоход NASA не смог добыть образец почвы на Красной планете

Миссия не выполнена: марсоход NASA не смог добыть образец почвы на Красной планете

Ученые пытаются разгадать причину первой неудачи на Марсе.

Первая попытка взять образец горных пород на Марсе, предпринятая аппаратом NASA Perseverance, который находится на Красной планете от февраля 2021, закончилась неудачей.

Об этом сообщили в субботу, 7 августа, на официальном сайте NASA.

Марсоход исследует кратер Джезеро, где должен собрать образцы горной породы и реголита (битой скалы и пыли) для будущего анализа на Земле. Аппарат использует полые сверла для сверления и ударную дрель.

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Как показала телеметрия, при попытке взять образец горной породы все шло по плану — инструменты работали в заданном режиме. Однако при проверке оказалось, что пробирка пуста.

"Зонд не обнаружил ожидаемого сопротивления, которое было бы, если бы образец находился внутри пробирки", — пояснила руководитель наземной миссии Perseverance в Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии Джессика Сэмюэлс.

Команда Perseverance пытается выяснить причину этой неудачи и разгадать неожиданную загадку Марса. Вероятно, проблема была не в инструментах, а в самой горной породе, которая не реагирует так, как того ожидали ученые.

"Как только команда лучше поймет, что произошло, она сможет определить, когда запланировать следующую попытку сбора образцов", — сообщили в NASA.

Напомним, ранее ученые впервые в истории разработали карту недр Марса. Его ядро занимает около половины внутренней части планеты — гораздо больше, чем ожидали ученые.

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