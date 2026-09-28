Миссия провалилась: на Землю упал космический аппарат стоимостью 30 млн долларов

В NASA не считают эксперимент полностью бесполезным / © Associated Press

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Спустя почти три месяца после запуска в космос аппарат Link, созданный компанией Katalyst Space Technologies, упал на Землю после неудачной попытки повысить орбиту старой обсерватории NASA.

Об этом пишет Phys.

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Компания Katalyst Space Technologies сообщила, что космический аппарат Link вошел в плотные слои атмосферы Земли, где полностью сгорел. Таким образом, завершилась неудачная миссия по спасению космического телескопа NASA Swift, которая стоила 30 миллионов долларов. В начале ноября то же должно произойти с обсерваторией Swift, которая уже несколько месяцев постепенно падает на нашу планету.

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Космический аппарат Link, запущенный 3 июля в космос, должен был перевести 22-летний телескоп Swift на высшую орбиту, чтобы тот продолжил исследовать мощные взрывы во Вселенной. Обсерватория начала снижаться из-за повышенной солнечной активности и предполагалось, что Link, оснащенный специальными манипуляторами, сможет спасти телескоп и таким образом продлить срок его работы.

В общей сложности LINK проработал на орбите 85 дней.

Swift находится в космосе с 2004 года. Обсерваторию создавали, прежде всего, для регистрации и исследования гамма-всплесков — одних из самых мощных энергетических событий во Вселенной. Одна из ключевых особенностей аппарата — высокая скорость реакции: после обнаружения всплеска Swift способен быстро переориентироваться на источник и помочь другим телескопам начать наблюдение.

Первоначально обсерватория была рассчитана всего на два года работы, но функционирует уже более двух десятилетий. Главной проблемой сейчас становится постепенное понижение орбиты. Из-за повышенной солнечной активности верхние слои атмосферы расширяются, увеличивая сопротивление низкоорбитальным аппаратам.

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Напомним, необычное свечение атмосферы Земли зафиксировали 7 сентября 2026 с борта Международной космической станции. Фотография, сделанная на высоте около 411 км над Кыргызстаном, показала яркий пурпурный оттенок полярного сияния.

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