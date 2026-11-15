«Мистические магические грибы»: ученые обнаружили новый штамм со смертельным сочетанием веществ

Galerina indica. Фото: Andrew R. Kunik

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В болотах Флориды ученые обнаружили необычный гриб, одновременно производящий галлюциногенные вещества и смертельно опасные токсины. Раньше такого сочетания в рамках одного вида ученые не фиксировали.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование Университета Флориды.

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Что известно о необычном грибе

Гриб под названием Galerina indica нашли на покрытых мхом стволах пальм в болотистой местности Флориды. Внешне он незаметен – небольшой, коричневый и похож на сотни других видов.

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Лабораторные анализы показали, что гриб содержит псилоцибин и псилоцин – психоактивные вещества, характерные для так называемых магических грибов. В то же время в нем обнаружили два аматоксина — опасные яды, способные вызвать смертельное поражение печени.

Один из токсинов, альфа-проаманитин, оказался ранее неизвестным науке.

Исследователи предполагают, что способность производить психоделические вещества гриб получил благодаря горизонтальному переносу генов – процессу, при котором организм заимствует генетический материал другого вида.

Почему открытие опасно для грибников

Ученые предупреждают, что находка ставит под вопрос распространенный способ распознавания психоделических грибов. Некоторые грибники ориентируются на посинение мякоти после повреждения, считая это признаком наличия псилоцибина.

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Однако исследование доказывает, что психоактивные соединения могут сосуществовать со смертельно опасными токсинами. Поэтому такой признак не гарантирует безопасность гриба.

Профессор Университета Флориды Мэтью Смит подчеркнул, что отличить Galerina indica от других видов сложно даже специалистам.

«Эти грибы очень тяжело найти. Они маленькие и коричневые, как сотни других видов грибов. Их сложно отличить даже опытному специалисту», – объяснил он.

В то же время, ученые до сих пор не знают, зачем гриб производит оба типа веществ. Аматоксины могут защищать его от животных, однако роль псилоцибина остается загадкой.

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Чем опасны аматоксины

Аматоксины содержатся, в частности, в бледной поганке и могут вызвать тяжелое поражение печени и смерть.

Первые симптомы отравления обычно появляются через 6–24 ч или позже. Среди них – боль в животе, тошнота, рвота и диарея.

Опасность заключается в том, что симптомы могут временно исчезнуть, создавая ложное впечатление на выздоровление, хотя токсины продолжают разрушать печень.

При этом термическая обработка не обезвреживает аматоксины, поэтому приготовление ядовитых грибов не делает их безопасными.

Напомним, ранее в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике обнаружили необычный гриб — пиронему, произрастающую на пепелищах после лесных пожаров. Она способна развиваться на выжженной почве еще до появления первой зелени.

Как пояснили в заповеднике, споры пиронемы выдерживают неблагоприятные условия, а тепло и изменения состава почвы после пожара способствуют их прорастанию. В отличие от привычных грибов, пиронема образует крошечные чашеобразные плодовые тела розового, оранжевого или красного цвета, которые могут срастаться в яркие пятна на обгоревшей земле.

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