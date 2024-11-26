Мистический сигнал из космоса: ученые разгадали тайну пульсара

В крабовидной туманности, остатке взрыва сверхновой звезды, располагается пульсар PSR B0531+21, известный также как пульсар Крабовидной туманности. Этот объект уже много лет выпускает радиоимпульсы, которые ученые называют узором зебры. Уникальный сигнал, напоминающий полосы зебры, давно является загадкой для исследователей. Ученые не находили ничего подобного среди других космических объектов.

Однако теперь эта тайна, похоже, раскрыта. Результаты исследования опубликованы в издании Physical Review Letters, сообщает ScienceAlert.

Этот пульсар является сверхплотной нейтронной звездой, образовавшейся в результате взрыва сверхновой SN 1054 около тысячи лет назад. Нейтронные звезды – это остатки массивных звезд, которые после коллапса имеют невероятную плотность, при этом их диаметр составляет всего около 20 км. Пульсары, такие как PSR B0531+21, вращаются очень быстро, излучая мощные струи радиоволн. Этот пульсар совершает один оборот за 33 миллисекунды, испуская сигналы с такой же частотой.

Необычный "узор зебры" в радиоимпульсах пульсара впервые обнаружили в 2007 году. Ученые смогли объяснить, что его создают волны, взаимодействующие с плазмой в магнитном поле пульсара. Когда пульсар излучает радиоволны, они проходят через области с разной плотностью плазмы, образуя интерференционную картину. Это похоже на то, как дифракция света создает узоры, проходя через оптические помехи.

Узор зебры в сигнале пульсара в крабовидной туманности.

Магнитное поле пульсара генерирует заряженные частицы, образуя густую плазму. Радиоволны отражаются от этих частиц в зависимости от их частоты: низкочастотные волны отражаются на большом расстоянии, тогда как высокочастотные — ближе. Это и создает характерный "узор зебры" с разными интервалами между полосами.

Также читайте Первые исследования почвы с темной стороны Луны раскрыли новые факты

Астрофизики считают, что такие дифракционные структуры являются результатом уникальных условий в магнитном поле пульсара PSR B0531+21. Это открытие не только разгадывает давнюю тайну, но и позволяет лучше понять физические процессы, происходящие в таких экстремальных условиях космоса.

Напомним, что ученые раскрыли секрет источника тепла вокруг Млечного Пути. Ученые выяснили, что является загадочным источником энергии, который нагревает горячий газ, окружающий нашу галактику.

Читайте также: