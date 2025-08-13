Мистический свет из глубин: что нашли исследователи в океане

Океан / © Pexels

В темных глубинах океана, куда не проникает солнечный свет, ученые совершили открытие, поразившее научный мир. Международная группа исследователей обнаружила черную акулу (Dalatias licha), которая является крупнейшим биолюминесцентным животным на планете. Ее длина достигает почти 1,8 метра.

Об этом пишет T4.

Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Marine Science, подтвердило, что акула черная, вместе с двумя другими видами — чернобрюшной и южной фонарными акулами, излучает мягкий сине-зеленый свет.

В эксперименте в темном резервуаре акула устроила эффектное световое шоу, которое, по словам ведущего автора Жерома Маллефе, было настолько впечатляющим, что он «чуть не заплакал».

Причины такой способности остаются загадкой. Ученые предполагают, что свечение может помогать акуле в охоте или маскировке в сумеречной зоне океана. В отличие от многих других биолюминесцентных организмов, у светящихся акул не обнаружено люциферина или бактерий, обычно отвечающих за свечение.

Черная акула

Есть гипотеза, что процесс может регулироваться гормонами, но это требует дополнительных исследований.

Это открытие явилось новым шагом в понимании того, как живые организмы приспосабливаются к жизни в экстремальных условиях океанских глубин.

