МКС останется на орбите дольше: стало известно до какого года

МКС / © NASA

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Международная космическая станция (МКС) будет оставаться в эксплуатации как минимум до 2028 года, а вывод ее с орбиты планируют на 2030-й.

Об этом сообщило издание France24.

Договоренность стала результатом первой очной встречи руководителей NASA и «Роскосмоса» с 2018 года. Российская сторона также заявила о планах обсудить сотрудничество, когда будут развернуты национальные орбитальные станции, которые станут преемниками МКС, а также как «их эксплуатировать и проводить серию миссий в глубокий космос».

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Встреча состоялась несмотря на международную изоляцию России, вызванную ее полномасштабным вторжением в Украину. В то же время космос остается одним из последних направлений сотрудничества между США и государством-агрессором.

В апреле 2023 года РФ заявила о намерении продолжать использовать свой сегмент этой орбитальной лаборатории еще несколько лет. В то же время Кремль продолжает продвигать проект создания собственной орбитальной станции, первый модуль которой, по словам российского диктатора Владимира Путина, может появиться в 2027 году. Впрочем, на пути этому стоит хроническая нехватка финансирования, технические сбои и коррупция в российском космическом секторе.

Напомним, что станция МКС функционирует с 1998 года. Ее первоначальное закрытие планировалось на 2024 год, однако по оценкам NASA она способна работать до 2030-го.

Ранее один из членов комиссии заявил, что МКС вступила в самую опасную фазу своего существования. Если МКС выйдет из-под контроля, ее обломки могут упасть на населенные территории.

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