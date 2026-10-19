Млечный Путь может быть одним из лучших мест во Вселенной для жизни: что выяснили ученые

Млечный Путь / © Unsplash

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Млечный путь может быть одним из самых благоприятных мест во Вселенной для возникновения и существования жизни. К такому выводу пришли астрофизики, которые смоделировали эволюцию галактик и исследовали, где космические условия меньше всего угрожают планетам.

О результатах исследования сообщает SciTechDaily со ссылкой на работу, опубликованную в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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Где во Вселенной лучшие условия для жизни

Ученые искали участки Вселенной, где жизнь могла возникнуть и развиваться без постоянной угрозы катастроф. Для этого они учли не только возможность существования жидкой воды на планетах, но и расположение звезд, доступность химических элементов и риск мощных космических взрывов.

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Обычно, когда речь идет о подходящих для жизни местах, вспоминают так называемую зону Золотоволоски — область вокруг звезды, где температура позволяет воде оставаться жидкой. Однако для возникновения жизни важны и условия на более крупных масштабах: внутри галактик и даже между ними.

Например, звезды, расположенные слишком близко к центру галактики, могут оказываться в густом окружении других звезд. Это увеличивает риск гравитационных возмущений и опасных космических событий. В то же время в окрестностях галактик может не хватать тяжелых химических элементов, необходимых для формирования каменистых планет.

Солнце расположено на окраине Млечного Пути — в области, которая, по оценкам исследователей, обеспечивает благоприятный баланс этих факторов.

Как ученые смоделировали эволюцию галактик

Для исследования ученые использовали симуляции проекта EAGLE (Evolution and Assembly of GaLaxies and their Environments), предназначенные для воспроизведения эволюции галактик и их окружения.

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Модели учитывают расширение Вселенной, гравитацию, поведение газа, образование звезд и активность черных дыр. Они позволяют исследовать структуру космоса на масштабах в сотни миллионов световых лет.

Поскольку достоверных наблюдений внеземной жизни пока нет, исследователи оценивали не наличие живых организмов, а условия, которые могли бы способствовать их возникновению и выживанию.

В частности, они учли концентрацию тяжелых частей. Водород и гелий, образованные во время Большого взрыва, сами по себе не обеспечивают необходимое химическое разнообразие для формирования сложных планетных систем. Более важные элементы появлялись благодаря следующим поколениям звезд.

Однако слишком высокая концентрация таких элементов может быть неблагоприятной. В определенных условиях это способствует образованию горячих юпитеров — газовых гигантов, которые могут мигрировать поближе к своей звезде и нарушать орбиты других планет.

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Какие космические угрозы могут уничтожить жизнь

Особое внимание исследователи уделили явлениям, способным сделать планеты непригодными для жизни.

Среди главных опасностей — взрывы массивных звезд. Они могут уничтожать жизнь вблизи места взрыва, а еще более мощные явления, в частности гамма-вспышки, способны влиять на гораздо большие области космоса.

По мнению некоторых исследователей, один из массовых выбросов радиации мог быть связан с массовым вымиранием в конце ордовического периода примерно 450 миллионов лет назад. В то же время это остается гипотезой, а не доказанным объяснением этого события.

Опасность представляют и звезды, которые проходят слишком близко к другим планетным системам. Их гравитация может изменять орбиты планет и нарушать стабильность системы.

Еще один фактор — сверхмассивные черные дыры в центрах галактик. Когда они активно поглощают вещество, вокруг них могут возникать мощные излучающие потоки, способные повреждать атмосферу планеты.

Почему Млечный Путь оказался благоприятным местом

По результатам моделирования, Млечный Путь относится к галактикам, которые эффективно превратили первичное вещество Вселенной в среду, пригодную для формирования планет и потенциального возникновения жизни.

В то же время, галактика уже пережила самые бурные этапы своего развития. По оценкам авторов исследования, в течение следующего миллиарда лет менее одной звезды из тысячи в Млечном Пути может испытать экстремальное событие, способное уничтожить жизнь в ее окрестностях.

Ситуация во многих меньших галактиках может быть более сложной. Они многочисленнее Млечного Пути, но, по выводам исследователей, некоторые из них имеют более плотное звездное окружение и более активные процессы, повышающие риски для потенциально населенных планет.

Однако ученые не утверждают, что жизнь существует во всех благоприятных областях или что Земля является лучшим местом во Вселенной. Результаты исследования указывают лишь на то, что наша галактика имеет условия, способствующие возникновению и длительному существованию жизни.

Напомним, во Вселенной существует таинственная форма энергии, известная как темная энергия. В самых больших масштабах галактики образуют сверхскопление размером в сотни миллионов и миллиарды световых лет.

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