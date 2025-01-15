Млечный Путь может скрывать гигантские невидимые звезды

Ученые предполагают, что в ядрах галактик, в частности в Млечном Пути, может существовать гигантская невидимая звезда, сформированная из так называемой "размытой" темной материи.

Об этом сообщило издание Live Science.

Ученые продолжают исследование темной материи, которая, вероятно, составляет большую часть массы галактик. Согласно одной из теорий, темная материя состоит из тяжелых частиц, которые почти не взаимодействуют со светом и обычной материей. Однако эта теория не объясняет низкую плотность ядер галактик, где, по моделям, темная материя должна накапливаться, повышая их плотность.

Одно из возможных решений этой проблемы заключается в том, что темная материя может состоять из очень легких частиц, которые настолько малы, что их квантово-волновая природа проявляется на галактических масштабах. Ученые назвали эти частицы "размытой" темной материей. Они способны формировать большие сгустки, которые могут создавать темные звезды.

Темные звезды могут достигать размера в тысячи световых лет, при этом имея небольшую массу благодаря легкости своих составных частиц. Это позволяет им присутствовать в ядрах галактик, обеспечивая их массу без чрезмерной плотности.

Исследование подтверждает, что галактики состоят не только из темной, но и обычной материи, например газовые облака и звезды, которые можно увидеть. Ученые создали модель галактики, чтобы понять, как размытая темная материя взаимодействует с обычным газом.

В модели темная материя собралась в центре галактики, образовав большой объект, окруженный рассеянными облаками. Обычный газ смешался с темной материей, образовав огромную фермионно-бозонную звезду размером до 10 000 световых лет. Звезда была почти невидимой, потому что свет излучал только обычный газ.

Это открытие дает новые доказательства существования размытой темной материи в ядрах галактик. Дальнейшие исследования помогут ученым лучше понять, как выглядят темные звезды в этих регионах и как их можно обнаружить.

Напомним, космический зонд сделал уникальные снимки Меркурия.

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