Млечный Путь скрывает миллионы мертвых звезд: новый телескоп NASA может изменить представление о галактике

Млечный путь (иллюстрация)

Реклама

В Млечном Пути могут скрываться десятки или даже сотни миллионов остатков погибших звезд, однако в настоящее время астрономы подтвердили существование менее 4 тысяч таких объектов. Новое исследование показывает, что будущий космический телескоп NASA имени Нэнси Грейс Роман может помочь найти часть этой "невидимой" популяции с помощью гравитации.

Об этом говорится в материале Earth.com.

Речь идет прежде всего о нейтронных звездах — надплотных ядрах, которые остаются после коллапса массивных звезд. Они могут иметь массу больше Солнца, но размеры только как у большого города. Большинство таких объектов почти не излучают сигналы, которые легко зафиксировать телескопами, поэтому фактически "дрейфуют" галактикой незаметно.

Реклама

Исследование возглавила Зофия Качмарек из Гейдельбергского университета в Германии. По ее словам, большинство нейтронных звезд относительно тусклые и существуют сами по себе, поэтому их чрезвычайно сложно обнаружить без дополнительных методов.

Как телескоп сможет увидеть невидимое

Ключом к поиску может стать микролинзирование – гравитационный эффект, предусмотренный Альбертом Эйнштейном. Когда массивный невидимый объект проходит перед далекой звездой, его гравитация искривляет пространство-время и изменяет путь света этой звезды.

Для телескопа это выглядит так, будто далекая звезда на короткое время становится ярче и немного смещается. Именно это небольшое "дрожание" положения может выдать присутствие темного массивного объекта - например, нейтронной звезды.

Поскольку нейтронные звезды очень трудны, они искажают свет сильнее, чем менее массивные объекты. Измерив это смещение, ученые смогут фактически "взвесить" невидимый объект.

Реклама

По словам исследователя Питера Макгилла из Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса, главное преимущество микролинзирования состоит в том, что оно позволяет получать прямые измерения массы.

Почему именно телескоп Roman

Космический телескоп имени Нэнси Грейс Роман NASA изначально создавали для поиска экзопланет и исследования темной энергии. Однако его высокая точность делает аппарат подходящим и для поиска нейтронных звезд.

В рамках основной программы наблюдений телескоп будет отслеживать миллионы звезд вблизи центра Млечного Пути с интервалом в 12 минут. Такой режим должен помочь находить планеты, но может обнаружить и изолированные нейтронные звезды.

Моделирование показало, что такие объекты создают характерный сигнал: определенное сочетание длительности действия и величины смещения света. Это позволит отличать нейтронные звезды от других объектов, которые также могут вызвать микролинзирование.

Реклама

Что это даст науке

Исследователи прогнозируют, что после начала работы телескоп Roman может обнаружить около 100 изолированных нейтронных звезд. Для каждой из них учёные смогут измерить массу с помощью гравитационного линзирования.

Это будет важно, ведь до сих пор астрономы могли определять массу нейтронных звезд преимущественно в двойных системах, где рядом есть другой объект. Массу одиноких нейтронных звезд раньше напрямую не измеряли.

Такие данные помогут лучше понять, где проходит граница между нейтронными звездами и черными дырами, а также как именно происходят взрывы сверхновых. При таких взрывах новообразованная нейтронная звезда получает мощный толчок и может двигаться со скоростью в сотни километров в секунду.

Форма будущего каталога, который создаст Roman, может показать, насколько сильны эти "удары" после взрывов сверхновых, и помочь проверить разные модели рождения нейтронных звезд.

Реклама

Запуск космического телескопа Roman намечен на конец 2026 года.

Новости партнеров