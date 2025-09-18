Млекопитающие-долгожители: ученые раскрыли секрет долголетия гренландских китов

Генландские киты могут жить более 200 лет / © Associated Press

Реклама

На Земле есть настоящий рекордсмен по долголетию среди млекопитающих. Это гренландский кит (Balaena mysticetus) – гигантское животное, обитающее в Арктике. Согласно исследованиям, он может жить более 200 лет. Это означает, что некоторые киты, плавающие у берегов Аляски, были живы, когда в 1851 году была написана книга «Моби Дик».

Об этом пишет IFLScience.

Ученым удалось узнать о феноменальном долголетии этих млекопитающих благодаря нескольким необычным доказательствам, найденным в их теле.

Реклама

Секреты долголетия

В 2007 году охотники из Аляски обнаружили каменный наконечник гарпуна, застрявший в жировой ткани гренландского кита. Благодаря уникальному дизайну, ученые установили, что такое оружие было популярным между 1885 и 1895 годами. Это означало, что к моменту находки кита было около 115 лет.

Более точные измерения возраста ученые проводят с помощью анализа хрусталиков глаза китов. Они содержат аминокислоту аспартат, имеющую два варианта. В течение жизни ее молекулы накапливаются послойно со стабильной скоростью. Изучение соотношения этих вариантов позволяет ученым определить возраст кита.

В исследовании 1999 года этот метод был применен к глазам 48 гренландских китов, подстреленных в течение нескольких десятилетий. Четыре из них были старше 100 лет, а возраст одного самца оценили в 211 лет.

«Самым долгоживущим млекопитающим является гренландский кит — гигантский арктический вид, обитающий в ледяных водах. Он больше автобуса, а доказательства свидетельствуют, что он может жить более 200 лет», — отмечает издание.

Реклама

Гренландские киты отлично приспособлены к ледяному климату. Их огромная масса, достигающая 90 тонн, помогает сохранять тепло. Кроме того, они имеют слой жира толщиной до 50 сантиметров. Также, в отличие от многих других китов, у них нет спинного плавника, что позволяет им легко плавать под морским льдом.

Ученые имеют интересную гипотезу о долголетии гренландских китов. По их словам, это может быть связано с дублированием гена CDKN2C, отвечающего за остановку деления клеток и предотвращение их гибели.

Другие долгожители

Вообще, в науке существует парадоксальное правило: большие животные живут дольше маленьких. Хотя может показаться, что большой организм имеет больше клеток и, соответственно, более высок риск генетических мутаций, это не так.

Другими долгоживущими млекопитающими являются слоны, которые могут жить до 70 лет, и человек, средняя продолжительность жизни которого в США составляет около 78,4 года. Многие другие большие киты также имеют долгую жизнь: синие киты, например, могут доживать до 90 лет. Однако ни один из них не может сравниться с экстремальным долголетием гренландского кита.

Реклама

Напомним, ученые показали не стареющего млекопитающего . Эти необычные грызуны давно удивляют учёных своим уникальным долголетием. В отличие от обычных мышей, живущих в среднем 5 лет, голые землекопы могут прожить до 30 лет и даже больше.