Многорукое существо веками скрывалось в океане Антарктиды: что о нем известно

Южный океан у Антарктиды / © Pixabay

Реклама

В ледяных водах Южного океана возле Антарктиды исследователи обнаружили странное существо, которое внешне напоминает огромную клубнику со многими гибкими щупальцами. Этот ранее неизвестный вид стал настоящим открытием для биологов, которые годами изучают скрытую жизнь на экстремальных глубинах.

Об этом сообщает Daily Galaxy.

Новый вид получил официальное название Promachocrinus fragarius, или антарктическая клубничная звезда. Центральное тело этого существа действительно напоминает формой и фактурой ягоду клубники.

Реклама

Однако вместо листьев у него — от 10 до 20 длинных и подвижных лучей, позволяющих существу маневрировать в воде.

Создание принадлежит к семейству морских лилий — группе древних беспозвоночных, обитающих на глубинах от 19 до почти 2000 метров.

Фото: Greg W. Rouse

Обнаружение этого вида стало результатом масштабной экспедиции, которая длилась почти десятилетие и была направлена на поиск «неуловимого биоразнообразия» Антарктики, где из-за экстремального холода и давления эволюция создает уникальные формы жизни.

Южный океан остается одним из наименее исследованных мест на планете. Низкие температуры и огромные глубины способствуют появлению видов, которые способны выживать способами, которые до сих пор остаются загадкой для науки. Сейчас в рамках этой инициативы ученым удалось идентифицировать четыре новых вида, каждый из которых имеет уникальные адаптивные механизмы.

Реклама

Каждая такая находка доказывает, что под толщей льда существует целый мир, который функционирует по собственным правилам.

Напомним, ранее ученые идентифицировали уникальный вид наземных животных, который выживает в экстремальных условиях Антарктиды. Антарктическая мошка (Belgica antarctica) потеряла крылья в процессе эволюции, поскольку полеты в условиях антарктических штормов приводили бы к неизбежной гибели и чрезмерным энергозатратам.