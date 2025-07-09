Новая Зеландия готовится воскресить гигантскую птицу, исчезнувшую сотни лет назад

Гигантский моа. / © iflscience.com

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В Новой Зеландии готовятся возродить доисторических птиц, которые жили рядом с людьми менее тысячелетия назад, но были полностью истреблены. Компания Colossal Biosciences вместе с маорийским сообществом начала работу над восстановлением вымерших моа — огромных, бескрылых птиц, формировавших экосистему острова на протяжении миллионов лет.

Об этом рассказывает IFL Science.

"Когда люди впервые прибыли на Аотеароа, здесь жили девять видов моа - от размера индейки до настоящих гигантов ростом более 3,5 метра", - рассказывает доктор Пол Скофилд из Кентерберийского музея. Но уже через 150 лет после прибытия людей птицы исчезли — их уничтожили из-за охоты и уничтожения среды.

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Сегодня же ученые создали полный геном одного из видов — малого кустарникового моа, и работают над остальными восьми. Используя кости, образцы мягких тканей и окаменевшие остатки, команда имеет целью воспроизвести всех девять представителей этого утраченного рода.

Этот амбициозный проект возглавляет Исследовательский центр Нгаи Таху, маорийское учреждение, которое с 2011 года занимается вопросами окружающей среды, наследия и культуры. Подход – не только научный, но и глубоко культурный.

"Мы рассматриваем маори как совет директоров в этом проекте", - отметил Бен Лемм, соучредитель Colossal. – "Они задают темп, ритм и направление. И для нашей команды это стало опытом, который выходит за пределы биотехнологий – это глубокое погружение в дух и символику этого вида".

В свою очередь, режиссер Питер Джексон, один из участников проекта, отмечает исключительность птиц: "Это одна из немногих известных птиц, у которых не было даже зачатков крыльев. Они оставили след в нашем воображении — и в земле, которой когда-то ходили".

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После завершения разработки геномов исследователи надеются создать функционального живого представителя моа, который мог бы вернуться в природную среду. Это станет первым случаем в мире, когда вымерший вид птиц будет воспроизведен с полным привлечением коренного народа как культурного создателя проекта.

Напомним, ранее ученые впервые возродили вымерших суровых волков. Уже в шесть месяцев щенки достигают 120 см в длину и весят 36 кг, а взрослые особи могут возрасти до 180 см и 68 кг, в отличие от домашних собак, щенки избегают людей и ведут себя как дикие животные.