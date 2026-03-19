Модные «дудли» и «кокапу» не так идеальны: какие проблемы обнаружили у гибридных собак

Кокапу

Популярные «дизайнерские породы собак» — в частности кокапу, кавапу и лабрадудли — могут иметь не меньше трудностей с поведением, чем чистопородные животные. К таким выводам пришли исследователи, проанализировав данные владельцев в Великобритании.

Об этом сообщило издание Popular Science.

Речь идет о масштабном опросе, который охватил 9402 собак-гибридов. Все они являются результатом скрещивания пуделя с другими породами — кавалер-кинг-чарльз-спаниелем, кокер-спаниелем или лабрадор-ретривером. Для оценки использовали стандартизированный инструмент C-BARQ, позволяющий анализировать агрессию, возбудимость, способность к обучению и другие черты.

Результаты, обнародованные в журнале PLOS One, поставили под сомнение распространенное представление о лучших качествах гибридов. В более 44% случаев такие собаки демонстрировали больше нежелательных поведенческих проявлений, чем их родительские породы — в частности повышенную энергичность и тревогу разлуки. Почти в 46% сравнений существенных различий не зафиксировали, а лишь менее чем в 10% гибриды показали лучшие результаты.

Наиболее проблемными оказались кокапу: они получили худшие оценки в 16 из 24 категорий поведения, в частности по агрессии и чрезмерной возбудимости, направленной на владельца. Кавапу также показали худшие результаты в 11 категориях. В то же время лабрадудли продемонстрировали относительно лучшие показатели: у них зафиксировали ухудшение только в пяти аспектах, а в отдельных случаях — даже улучшение, в частности по взаимодействию с другими животными.

Авторы исследования отмечают: полученные данные опровергают миф о том, что гибридные собаки автоматически сочетают только лучшие черты. Потенциальным владельцам советуют учитывать возможные особенности поведения перед выбором домашнего любимца.

