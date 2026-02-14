Мог использоваться для тайных ритуалов: что скрывает замурованный тоннель под немецким селом

Средневековый туннель. Фото: LDA

Под немецким селом Дорнберг археологи обнаружили подземный тоннель, который, вероятно, использовали в Средневековье для тайных ритуалов. На необычную находку исследователи наткнулись во время раскопок захоронения каменного века.

Об этом сообщило издание The Independent.

Сначала археологи исследовали трапециевидный ров, датируемый четвертым тысячелетием до нашей эры. Рядом нашли остатки позднего неолита третьего тысячелетия до н.э. Дальнейшие работы открыли каменную плиту и длинную овальную яму длиной около двух метров и шириной примерно 75 сантиметров, которая пересекала погребальный ров под прямым углом.

Сначала предполагали, что это еще одно захоронение. Однако выяснилось, что яма продолжается и образует разветвленную систему ходов. Подобные подземные сооружения с камерообразными расширениями ранее уже находили в Германии и соседних регионах — преимущественно в местностях с твердым, но пригодным к обработке грунтом. Их датируют Средневековьем.

В тоннеле археологи обнаружили металлическую подкову, обломки керамической посуды, слой древесного угля и скелет лисы. По данным Немецкого государственного управления по управлению наследием и археологии (LDA), под углем не зафиксировано характерной красной окраски почвы, что свидетельствовало бы о длительном горении. Вероятно, огонь в проходе поддерживали недолго.

Вход в подземелье, по словам исследователей, мог быть намеренно заблокирован. В самом узком месте археологи зафиксировали скопление крупных камней, сложенных один на один, что может свидетельствовать о попытке скрыть доступ к шахте.

Исследователи пока не пришли к окончательному выводу относительно назначения тоннеля. Вероятно, расположение возле древнего языческого захоронения делало это место малопривлекательным для местных жителей, что могло способствовать его использованию в качестве тайника или центра ритуалов.

