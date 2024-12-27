Мог уместиться в ладонь: в Китае нашли останки уникального кота

В Китае археологи раскопали окаменевшие останки малейшего известного вымершего леопардового кота. Этот крохотный хищник, названный Prionailurus kurteni, был не больше ладони.

Об этом сообщило издание en.people.cn.

"Размер древнего котенка можно сравнить с размерами самых маленьких существующих видов кошачьих — ржавой пятнистой кошки и чернолапой кошки, намного меньше современной леопардовой кошки", — говорится в сообщении.

Челюстная кость и зубы кота подтверждают эволюционную связь между леопардовыми котами, домашними котами и маралами. Несмотря на то, что молекулярная биология давно указывала на эту связь, физические доказательства отсутствовали из-за трудностей сохранения останков в лесной среде, где жили леопардовые кошки.

Стоянка Хуалундун, открытая в 1988 году, является богатым источником археологических артефактов. Здесь найдены древние человеческие окаменелости в возрасте до 300 000 лет, более 400 каменных орудий труда и кости позвоночных животных. Исследователи предполагают, что остатки пищи древних людей могли привлекать этих мелких кошек, однако никаких следов обработки их костей не обнаружено.

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