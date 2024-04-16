Могут ли динозавры снова вернуться к жизни, если изменится климат – ответ палеонтологов

Палеонтологи ответили, могут ли динозавры, такие как тиранозавр, трицератопс и стегозавр, снова эволюционировать, если климат и температура вернутся к тем условиям, которые были в меловом периоде.

Об этом пишет sciencefocus.com.

Так, по мнению экспертов, невозможно предположить, что будет развиваться в будущем, поскольку очень многое в эволюции зависит от непредсказуемости, везения и случайности. Естественный отбор невозможно планировать заранее, потому что он происходит мгновенно, чтобы приспособить организм к неотложным вызовам.

В свое время покойный и великий американский палеонтолог Стивен Джей Гулд размышлял: "Что произойдет, если мы перемотаем ленту жизни в какое-то далекое время и нажмем кнопку "play"? Если бы она дошла до наших дней, был бы мир таким же, какой он есть "сейчас?". Он утверждал, что он был бы другим, может быть, гораздо другим.

В эволюции нет ничего неизбежного, и маленькие случайные капризы направили бы жизнь на непредсказуемые пути, разные всякий раз, когда лента перематывается и воспроизводится.

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Впрочем, исследователи полагают, что динозавры все же не вернулись бы на Землю.

"Чем больше мы изучаем окаменелости, тем больше понимаем, что вымирание – это навсегда. Как только вид или группа вымирает, он просто не возвращается. Возьмем, например, трилобитов. Климат сегодня в целом похож на тот, что был во времена их процветания в океанах, но трилобиты так и не вернулись. А как насчет подобных динозавров, могли ли они эволюционировать? Вполне возможно. Приспособиться к своему окружению. Например, и динозавры (птицы), и млекопитающие (летучие мыши) независимо развили крылья для полета", — говорится в сообщении.

Также эксперты добавили, что если бы Земля оказалась в климате, похожем на меловой период, тиранозавр и трицератопс, несомненно, не смогли бы эволюционировать, но другие большие, неуклюжие, величественные рептилии могли бы.

Напомним, в наскальных рисунках обнаружили следы динозавров в возрасте 145 млн лет. Также были найдены наскальные изображения, или петроглифы, созданные людьми в доколониальную эпоху.

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